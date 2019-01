"Zawsze podkreślam - za Luxtorpedą - że żyją w nas dwa wilki. I wszystko zależy od tego, którego wilka karmimy (...) To jest clue. Byśmy karmili tego dobrego wilka. Mam poczucie, że przez ostatnie lata, na takim "odgórnym poziomie" bardzo mocno jest karmiony też nasz zły wilk" - mówi w rozmowie z RMF FM Przemysław Staroń z II LO w Sopocie, Nauczyciel Roku 2018.

Po zabójstwie Pawła Adamowicza, we wszystkich sopockich szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnym i w szkołach ponadpodstawowych Staroń przeprowadził lekcje poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści.

Spotkania dotyczyły tego skąd bierze się nienawiść i jak można jej przeciwdziałać.

Widzę w sakli mikro, co daje szerzenie fundamentalnych wartości dla człowieczeństwa i współżycia międzyludzkiego. Wartości: szacunku, solidarności, otwarcia, miłości. I przyznam, że nieraz spotykałem się ze stwierdzeniem, jak dobrze by było, gdybym to, co robię w tej skali sopockiej, gdańskiej - robił w szerszej skali. Robię to w mediach społecznościowych, ale wiem, że nie zastąpi to spotkania z drugim człowiekiem - zapewnił.

Między innymi o tym, jak wyglądały te lekcje, tym jak możemy reagować na przejawi mowy nienawiści, tym co jest, a co nie jest mową nienawiści, o tym kiedy możemy, a kiedy nie powinniśmy postrzegać świat zero-jedynkowo z Przemysławem Staroniem rozmawiał reporter RMF FM Kuba Kaługa.

Przemysław Staroń w plebiscycie "Głosu Nauczycielskiego" został wybrany na Nauczyciela Roku 2018 . Na co dzień jest nauczycielem etyki i filozofii w sopockim II Liceum Ogólnokształcącym. W szkole pracuje od 9 lat.

Jego lekcje zdobyły popularność ze względu na nietypowe metody, zaangażowanie oraz elementy filozofii, które wplatał w zajęcia.