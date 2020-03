Wielogodzinne dyżury lekarzy, brak odpoczynku, brak kadry – to najbardziej rażące nieprawidłowości, jakie Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w szpitalach w Śląskiem.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Pod lupą NIK było 5 placówek: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, Szpital Wielospecjalistycznym w Jaworznie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach.

Wszystkie szpitale na papierze spełniały wymagania dotyczące minimalnej obsady kadrowej na SOR-ach czy w izbach przyjęć, ale omijano przepisy - lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bezpośrednio przed lub po niej pełnili dyżury na podstawie umów cywilnoprawnych. W skrajnych przypadkach pracowali nawet 55 godzin. To nie wszystko...

Lekarze zatrudnieni wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej w niektórych przypadkach pracowali 72 godziny, a nawet 96 godzin bez przerwy - mówi Przemysław Witek, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach. Zdaniem NIK, mimo że przepisy Kodeksu pracy nie obowiązują lekarzy udzielających świadczeń na podstawie umów cywilnoprawnych, to niezapewnienie im odpowiedniego czasu odpoczynku mogło powodować ich przemęczenie i również negatywnie wpływać na sposób udzielania świadczeń na SOR-ach, a w skrajnych przypadkach - stwarzać także zagrożenia zdrowia samych lekarzy.

Według izby w czterech skontrolowanych oddziałach, w niektóre dni nie było lekarzy zatrudnionych na SOR-ach, a świadczeń udzielali lekarze wezwani z dyżurów na innych oddziałach. To też niezgodne z przepisami.

Stwierdzono także przypadki wykazywania w załączniku do umowy z NFZ lekarzy dyżurujących na oddziale, podczas gdy faktycznie nie świadczyli oni pracy.



NIK negatywnie ocenił też działalność oddziału ratunkowego w szpitalu w Tarnowskich Górach w czasie remontu. Chodzi m.in. o to, że wejście dla pieszych nie było przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. SOR składał się z małej liczby niewielkich sal, które nie pomieściły całego sprzętu medycznego. "To zaburzyły prawidłowe funkcjonowanie niemal wszystkich tzw. obszarów oddziału - pełne wyposażenie miał tylko obszar wstępnej intensywnej terapii" - twierdzi NIK.

We wszystkich oddziałach objętych stwierdzono brak sprzętu niezbędnego do segregacji medycznej pacjentów - to właśnie te działania miały usprawnić pracę SOR-ów.

Izba wróciła też uwagę, że tylko w dwóch szpitalach kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie prowadzenia zbiorczej i indywidualnej dokumentacji pacjentów SOR-ów.