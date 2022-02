We Wrocławiu powstała - Przesadzarnia. To coś w rodzaju prywatnej lecznicy dla roślin. Pracujący w niej specjaliści przesadzą naszą domową zieleń do starannie dobranego podłoża. Potrafią też wesprzeć rośliny w walce z chorobami i szkodnikami.

Przesadzanie roślin w Przesadzarni / Przesadzarnia / Materiały prasowe

Do Przesadzarni można przyjść jeśli zastanawiamy się, co dolega naszym roślinom. Jeżeli zaczęły żółknąć, brązowieć albo odpadają im liście, a my drapiemy się w głowę co zrobić, żeby odżyły. Można przyjść zdiagnozować ten problem, a my tutaj z zespołem eksperckim go rozwiążemy i wyleczymy rośliny - mówi Miłosz Jarosiewicz, właściciel Przesadzarni.

Jak twierdzą specjaliści, praktycznie każda roślina powinna być po zakupie przesadzona. Podłoże to dla niej miejsce do życia. Dostarcza jej minerałów i potrzebnych składników. Najczęściej rośliny są transportowane w ziemi, która nie zawsze jest dopasowana do danego gatunku i jego potrzeb. W Przesadzarni tworzone są specjalistyczne podłoża, które się różnią. Różne gatunki potrzebują innej gleby.

Specjaliści z Przesadzarni / Przesadzarnia / Materiały prasowe

Specjalistom z Przesadzarni zależy też na tym, by odczarować mit, że ktoś nie ma ręki do roślin. Wierzą, że dzięki nim każdy z nas może opanować podstawy pielęgnacji roślin.

Koszt przesadzenia zależy od wielkości doniczki i zaczyna się od 5 zł. Należy doliczyć do niego także koszt ziemi czy donicy. Przesadzarnia działa przy ul. Szybkiej 1B/B od wtorku do soboty.