"Z sympatią odnoszę się do każdego kandydata, który jest z poza establishmentu, a który jednocześnie niesie ze sobą program zmian ustrojowych, widzi problem w relacji państwo-obywatel, który nie chce naprawiać systemu, ale go zmienić, a nie mam pojęcia, czy takie rzeczy ma w programie Szymon Hołownia" - tak lider Kukiz'15 Paweł Kukiz skomentował w rozmowie z PAP informację o starcie popularnego prezentera w wyborach prezydenckich. "Jedyne przesłanie, które do mnie trafia od niego to: ja jestem spoza partii, czyli jestem fajny" - dodał. "Nie słyszę u niego szczegółowej drogi do pojednania obywatelskiego, o którym mówił" - podkreślił.

Paweł Kukiz /Jarosław Gawłowski /Archiwum RMF FM

REKLAMA