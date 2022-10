Premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję ws. budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Jak przekazał na Twitterze, zajmie się tym amerykański koncern Westinghouse.

Mateusz Morawiecki / Maciej Kulczyński / PAP

"Silny sojusz daje gwarancje powodzenia wspólnych inicjatyw. Po ostatnich owocnych rozmowach z Kamalą Harris (wiceprezydent USA - przyp. red.) i Jennifer Granholm (sekretarz energii USA - przyp. red.) potwierdzamy realizację projektu jądrowego w sprawdzonej i bezpiecznej technologii Westinghouse Nuclear. Dziękuję Ambasadzie USA w Polsce za współpracę. Uchwała Rady Ministrów w środę" - napisał na Twitterze premier.

Oprócz Amerykanów swoje oferty dot. budowy elektrowni jądrowych złożyli Polsce także Francuzi (EDF) oraz Koreańczycy (KHNP). O tym, że naprawdopodobniej zostanie wybrana oferta Westinghouse, mówili już kilka dni temu minister klimatu i środowika Anna Moskwa i wicepremier Jacek Sasin.

Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił w rozmowie z PAP, że przyjęcie oferty amerykańskiej to bardzo ważny moment. Energia atomowa będzie ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski - tłumaczył. Amerykanie wybudują pierwszą elektrownię atomową. O możliwych projektach rozmawiamy również z naszymi pozostałymi krajami partnerskimi - dodał.

Müller - podobnie jak wcześniej Morawiecki - przekazał, że 3 listopada Rada Ministrów przyjmie stosowną uchwałę ws. budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej przewiduje uruchomienie sześciu bloków jądrowych o mocy 6-9 GWe do 2043 r. w dwóch lokalizacjach. Według harmonogramu przedstawionego w programie, pierwszy blok jądrowy (1-1,5 GWe) zostanie uruchomiony do 2033 r., a kolejne pięć co dwa lata do 2043 r.



Zgodnie z programem Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Harmonogram zakłada budowę i oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych po trzy reaktory każda.

Ambasador Brzezinski: Fantastyczne wieści - Polska wybrała USA za partnera w energetyce jądrowej

"Fantastyczne wieści od Premiera Morawieckiego: w wyniku jego współpracy z Kamala Harris, Polska wybrała amerykański rząd oraz firmę Westinghouse na swojego partnera w energetyce jądrowej. Formalnie proces zakończy się w przyszłym tygodniu! Dziękuję Mateuszowi Morawieckiemu i sekretarz energii Jennifer Granholm za ciężką pracę nad tym projektem. Razem wzmocnimy nasze stosunki dwustronne i bezpieczeństwo energetyczne Polski dla przyszłych pokoleń!" - napisał na Twitterze ambasador Brzezinski