Kto będzie leczył chorych na raka? „Nie można dorobić w sektorze prywatnym”

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Brakuje młodych lekarzy, którzy chcieliby specjalizować się w onkologii. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że zajętych jest zaledwie około 40 proc. miejsc na tej specjalizacji. Powody są nie tylko finansowe, ale i proceduralne. „Papierów trzeba zrobić tyle, jakbyśmy przyjmowali człowieka na wielkie zabiegi” - mówi dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej.

Onkologia i geriatria nie znalazły się wśród najczęściej wybieranych kierunków, fot. Andrzej Banaś

Onkologia i geriatria nie znalazły się wśród najczęściej wybieranych kierunków, fot. Andrzej Banaś / East News

Onkologia nie przyciąga młodych lekarzy. W tle biurokracja i trudne warunki pracy

Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, jednym z powodów jest specyfika onkologii. To wymagająca specjalizacja, a lekarze tej dziedziny mają mniej możliwości pracy w sektorze prywatnym niż przedstawiciele wielu innych specjalizacji. Prywatne świadczenia onkologiczne są bowiem zazwyczaj bardzo kosztowne.

Na problem zwraca uwagę dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej. Jego zdaniem młodych medyków może zniechęcać także duża liczba obowiązków administracyjnych na oddziałach onkologicznych.

Wiele przyjęć onkologicznych to hospitalizacje jednodniowe, ale papierów trzeba zrobić tyle, jakbyśmy przyjmowali człowieka na wielkie zabiegi i wymiany wszystkich podzespołów. A my przyjmujemy w zasadzie na podanie jednej kroplówki – mówi dr Adam Miller.

Młodzi medycy apelują do ministerstwa zdrowia o większe wsparcie ze strony innych medyków. Chodzi m.in. o ograniczenie obciążeń, które nie wymagają bezpośrednio pracy lekarza i mogą być przejęte przez pozostały personel.

Obecnie w całej Polsce pracuje ponad 1200 lekarzy onkologów. To niewiele w zestawieniu ze skalą problemu - każdego roku diagnozuje się u nas niemal 200 tys. nowych przypadków nowotworów.

Rosnąca liczba zachorowań oznacza, że zapotrzebowanie na specjalistów onkologii będzie w kolejnych latach coraz większe. Jednocześnie niewielkie zainteresowanie specjalizacją może pogłębiać problemy kadrowe w tej dziedzinie medycyny.

Które specjalizacje wybierają młodzi lekarze?

W sesji wiosennej 2026 w trybie rezydenckim (lekarz odbywa specjalizację na podstawie umowy o pracę w ramach rezydentury, a jego wynagrodzenie jest finansowane z budżetu państwa) najwięcej miejsc potwierdzono w medycynie rodzinnej – 268. Dalej znalazły się psychiatria – 134 miejsca, położnictwo i ginekologia – 132, kardiologia – 131, choroby wewnętrzne oraz anestezjologia i intensywna terapia – po 117 miejsc.

W pierwszej dziesiątce znalazły się także chirurgia ogólna – 79 miejsc, pediatria – 76, radiologia i diagnostyka obrazowa – 75 oraz ortopedia i traumatologia narządu ruchu – 69.

W trybie pozarezydenckim (lekarz odbywa specjalizację, ale nie jest zatrudniony jako rezydent finansowany z budżetu państwa. Specjalizacja może być realizowana m.in. w ramach umowy o pracę finansowanej przez podmiot leczniczy albo innych dopuszczonych form zatrudnienia) czołówka wygląda nieco inaczej. Najwięcej potwierdzonych miejsc dotyczyło kardiologii – 64, radiologii i diagnostyki obrazowej – 63 oraz medycyny rodzinnej – 61. Dalej znalazły się okulistyka – 48 miejsc, medycyna paliatywna – 39, ortopedia i traumatologia narządu ruchu – 34 oraz medycyna ratunkowa – 33.

Na dalszych pozycjach znalazły się transplantologia kliniczna – 30 miejsc, psychiatria – 30, rehabilitacja medyczna – 24 oraz choroby wewnętrzne – 24.

Onkologia i geriatria nie znalazły się wśród najczęściej wybieranych kierunków.