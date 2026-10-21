Krytycznie zagrożony gatunek w bagażu Ukraińca. Oto co chciał wwieźć do Polski

Nielegalny przewóz spreparowanego żółwia
Podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej natrafili na nietypowe znalezisko w samochodzie osobowym. W bagażu wjeżdżającego do Polski 28-letniego obywatela Ukrainy znajdował się spreparowany żółw szylkretowy.
Mężczyzna nie posiadał wymaganych dokumentów potwierdzających legalność przewozu tego okazu przez granicę.
Żółw szylkretowy to gatunek krytycznie zagrożony, objęty ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Przepisy te mają na celu ograniczenie nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami i roślinami oraz ich częściami.
Spreparowany żółw szylkretowy został skonfiskowany przez służby celno-skarbowe i przekazany do dalszego postępowania. Zgodnie z prawem, za nielegalny przewóz okazów chronionych CITES grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.
Konwencja CITES – zasady przewozu
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, znana jako CITES, reguluje zasady przewozu okazów przez granice państwowe.
W przypadku żółwia szylkretowego, jak i wielu innych gatunków, przewóz przez granicę Unii Europejskiej jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i świadectw. Dokumenty te potwierdzają legalne pochodzenie okazu i są niezbędne do zgodnego z prawem przewozu przez granicę.
Co obejmuje ochrona konwencji?
Konwencja Waszyngtońska (CITES) swoim zakresem obejmuje nie tylko żywe okazy zwierząt i roślin, ale także spreparowane zwierzęta, trofea myśliwskie oraz różnego rodzaju wyroby wykonane z chronionych gatunków – ze skóry, kości, rogów czy zębów. Obowiązek przestrzegania przepisów CITES dotyczy każdego podróżnego przekraczającego granicę Unii Europejskiej, zarówno w przypadku wwozu, jak i wywozu chronionych okazów.