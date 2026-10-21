Krytycznie zagrożony gatunek w bagażu Ukraińca. Oto co chciał wwieźć do Polski

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Spreparowany żółw szylkretowy został zabezpieczony przez służby na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej. Obywatel Ukrainy próbował przewieźć okaz bez wymaganych zezwoleń, łamiąc przepisy o ochronie przyrody.

Nielegalny przewóz spreparowanego żółwia

Podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej natrafili na nietypowe znalezisko w samochodzie osobowym. W bagażu wjeżdżającego do Polski 28-letniego obywatela Ukrainy znajdował się spreparowany żółw szylkretowy.

Mężczyzna nie posiadał wymaganych dokumentów potwierdzających legalność przewozu tego okazu przez granicę.

Spreparowany żółw szylkretowy ujawniony w bagażu Ukraińca/fot. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie / materiały udostępnione

Żółw szylkretowy to gatunek krytycznie zagrożony, objęty ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Przepisy te mają na celu ograniczenie nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami i roślinami oraz ich częściami.

Spreparowany żółw szylkretowy został skonfiskowany przez służby celno-skarbowe i przekazany do dalszego postępowania. Zgodnie z prawem, za nielegalny przewóz okazów chronionych CITES grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

Konwencja CITES – zasady przewozu

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, znana jako CITES, reguluje zasady przewozu okazów przez granice państwowe.

Spreparowany żółw szylkretowy ujawniony w bagażu Ukraińca/fot. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie / materiały udostępnione

W przypadku żółwia szylkretowego, jak i wielu innych gatunków, przewóz przez granicę Unii Europejskiej jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i świadectw. Dokumenty te potwierdzają legalne pochodzenie okazu i są niezbędne do zgodnego z prawem przewozu przez granicę.

Co obejmuje ochrona konwencji?

Konwencja Waszyngtońska (CITES) swoim zakresem obejmuje nie tylko żywe okazy zwierząt i roślin, ale także spreparowane zwierzęta, trofea myśliwskie oraz różnego rodzaju wyroby wykonane z chronionych gatunków – ze skóry, kości, rogów czy zębów. Obowiązek przestrzegania przepisów CITES dotyczy każdego podróżnego przekraczającego granicę Unii Europejskiej, zarówno w przypadku wwozu, jak i wywozu chronionych okazów.