W związku z sytuacją pandemiczną krakowska kuria przeszła w tryb pracy zdalnej, a od środy 26 stycznia zamknięte dla bezpośredniej obsługi będą urzędy archidiecezji, z wyjątkiem sądu metropolitalnego. Sprawy będzie można załatwiać telefonicznie lub mailowo.

/ RMF FM

Jak poinformował kanclerz krakowskiej kurii ks. Grzegorz Kotala, od środy do odwołania zamknięte dla bezpośredniej obsługi będą urzędy archidiecezji: kancelaria, urząd ekonoma, wydziały i komisje. Bez zmian pracować ma sąd metropolitalny. Tu przychodzą osoby pojedynczo i wcześniej umawiane, więc jest bezpiecznie - powiedział PAP rzecznik prasowy kurii ks. Łukasz Michalczewski.



W urzędach archidiecezji sprawy będzie można załatwiać telefonicznie lub drogą mailową. Osobista wizyta jest możliwa jedynie w przypadku pilnych spraw, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny. Dane kontaktowe dostępne są na stronie diecezja.pl. Dzwonić można też pod numer 12 62 88 100.



Praca w jednostkach kurii odbywa się w trybie zdalnym na tyle, na ile jest to możliwe. Pracownicy archiwum pracują stacjonarnie. Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do ograniczeń wynikających z nadzwyczajnych okoliczności - zwrócił się do mieszkańców Krakowa kanclerz kurii.