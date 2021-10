W niedzielę w Krakowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Adama Zagajewskiego. Ten wybitny, znany i ceniony na całym świecie poeta, eseista i tłumacz spocznie w Panteonie Narodowym, w kryptach kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

/ JOSE LUIS CEREIJIDO / PAP/EPA

Uroczystości pogrzebowe podzielone na dwa dni

W sobotę, 9 października w kościele św. Katarzyny odbędzie się wieczór poezji.

W ten sposób Kraków żegnał m.in. Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wisławę Szymborską czy Stanisława Barańczaka. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20.00.

W niedzielę, 10 października prochy Adama Zagajewskiego zostaną przeniesione z miejsca tymczasowego pochówku w bazylice św. Floriana do kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej.



W godzinach: 13.30-14.30 w bazylice św. Floriana zostanie wystawiona urna z prochami poety. O godz. 14.30 z bazyliki do Panteonu Narodowego wyruszy kondukt żałobny.



W kondukcie urnie towarzyszyć będą rodzina i najbliżsi poety. O godz. 15.00 w kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła rozpocznie się uroczysta msza żałobna koncelebrowana przez ks. prof. Alfreda Wierzbickiego. Po nabożeństwie nastąpi złożenie urny z prochami do sarkofagu w Panteonie Narodowym.



Ze względu na obostrzenia pandemiczne wejście do kościoła jest zarezerwowane wyłącznie dla tych, którzy mają zaproszenia. Przed kościołem ustawiony zostanie telebim.

Adam Zagajewski - poeta, eseista i tłumacz

Adam Zagajewski urodził się 21 czerwca 1945 roku we Lwowie. Dzieciństwo spędził na Śląsku w Gliwicach, lata uniwersyteckie w Krakowie, gdzie ukończył psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim.



Związany z poetyckim ruchem Nowej Fali, był współautorem, wraz z Julianem Kornhauserem, głośnej książki, swoistego manifestu pokolenia Nowej Fali - "Świat nie przedstawiony" (1974). Członek grupy poetyckiej "Teraz", zyskał sławę czołowego poety swego pokolenia (Pokolenia'68).



W roku 1982 wyjechał do Francji i zamieszkał w Paryżu. Opublikował tam m.in. zbiory wierszy: "List. Oda do wielości" (1983), "Płótno" (1990) oraz "Solidarność i samotność" (1986).



W roku 2002 wrócił do Krakowa. Kolejne tomiki: "Ziemia ognista" (1994), "Trzej aniołowie" (1998), "Pragnienie" (1999), "Anteny" (2005) ukazały się w kraju. Adam Zagajewski zdobył uznanie na całym świecie.



Od lat jego nazwisko było typowane do literackiej Nagrody Nobla. Został przetłumaczony na niemal wszystkie najważniejsze języki świata, w tym m.in. na: angielski, niemiecki, hebrajski, hiszpański, norweski, serbsko-chorwacki, słowacki, słoweński, szwedzki.



Jego międzynarodową sławę ugruntował przedruk wiersza "Spróbuj opiewać okaleczony świat" w "New York Review of Books" po ataku terrorystycznym 11 września.



Zmarł 21 marca 2021 roku, w Międzynarodowym Dniu Poezji.