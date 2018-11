Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wstrzymał wykonanie uchwały rady miasta w sprawie ograniczeń sprzedaży alkoholu na Starym Mieście i Kazimierzu. Taką informację przekazał Urząd Miasta Krakowa.

12 września krakowscy radni przyjęli uchwałę, wprowadzającą na Starym Mieście i Kazimierzu (Dzielnica I) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zakaz miał obowiązywać od 26 grudnia, w godz. od 22 do 6.



Radni Dzielnicy I, z którymi rozmawiała PAP, powiedzieli, że uchwałę zaskarżyli ci, dla których oznaczała "straty finansowe". To najprawdopodobniej prywatny przedsiębiorca - powiedział przewodniczący Rady Dzielnicy I Tomasz Daros.





Jak uzasadniano wprowadzenie ograniczenia?



Wejście w życie zakazu sprzedaży alkoholu sklepach na terenie Dzielnicy I jest wstrzymane do czasu wydania wyroku przez sąd. Na razie nie wiadomo, czy będzie apelacja w tej sprawie.



Projekt uchwały w sprawie ograniczeń sprzedaży alkoholu wnieśli pod obrady Rady Miasta Krakowa radni Dzielnicy I. Argumentowali, że prowadzenie nieograniczonej czasowo sprzedaży alkoholu negatywnie wpływa na bezpieczeństwo, a na działalność całodobowych sklepów skarżą się mieszkańcy.

