Polski Holding Nieruchomości chce kupić teren w centrum Krakowa na którym mieszczą się budynki Szpitala Uniwersyteckiego. Właśnie podpisano list intencyjny w tej sprawie. Zamiast szpitala ma tam być tam centrum konferencyjne, podziemny parking, a w zabytkowych budynkach biurowce.

Zdjęcie ilustracyjne / Karolina Michalik / RMF FM

Transakcja ma dotyczyć około 15 ha między ulicami: Blich, Kopernika i wzdłuż Śniadeckich do ul. Grzegórzeckiej oraz znajdujących się tam budynków. Polski Holding Nieruchomości myśli o stworzeniu Centrum Kongresowo-Konferencyjnego z 5 tys. miejsc i zapleczem hotelowym, liczącego 500 stanowisk parkingu i zielonych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców.

To są przede wszystkim nieruchomości biurowe, apartamentowce. My postaramy się wybudować i potem zarządzać tymi obiektami. Bardzo nas ten teren zainteresował - mówił reporterowi RMF FM Markowi Wiosło, Maciej Jankiewicz prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości na ul. Kopernika nie jest kaprysem, ale jest realną potrzebą, przymusem - mówił we wtorek p.o. dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski. Podkreślił, że transakcja będzie bardzo trudna, bo to tak "jakby sprzedawać Wawel". Zależało mi na poszukaniu podmiotu na tyle dużego i doświadczonego w tego typu transakcjach, który byłby w stanie opracować spójny model zagospodarowania tej przestrzeni. Co może się wydarzyć najgorszego: że transakcja nie dochodzi do skutku i nie mając innego wyjścia, zaczynam dzielić teren na Kopernika na działki - dodał.



Pod koniec przyszłego roku pierwsze z działających obecnie przy ul. Kopernika oddziałów mają być przeniesione do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu. Inwestycja ta ma kosztować ponad 1,2 mld zł, z czego 800 mln zł pochodzi z budżetu państwa, 261 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, a reszta to własne pieniądze Collegium Medicum UJ i szpitala, które zaplanowały, że zdobędą je m.in. z komercyjnego zagospodarowania nieruchomości, które opuszczą. Na ten wkład brakuje obecnie około 150 mln zł.

Według szpitala wartość nieruchomości przy ul. Kopernika wynosi 360-380 mln zł. Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży miałaby być przeznaczone na dokończenie inwestycji w Prokocimiu i na wybudowanie tam dwóch kolejnych obiektów: oddziału na około 200 łóżek i budynku biurowego administracji. Na ul. Kopernika pozostałyby po przeprowadzce te oddziały szpitala, które pełnią funkcje ambulatoryjne i zespół poradni. Są plany, by stworzyć tam także zakład opiekuńczo-leczniczy.





Kandydatka na prezydenta obecna

W dzisiejszej konferencji prasowej po podpisaniu listu intencyjnego uczestniczyła poseł Małgorzata Wassermann, obecnie także kandydatka Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa. Jak podkreśliła, problemem zagrożenia budowy nowej siedziby szpitala zajmuje się od wielu miesięcy i od wielu miesięcy jako posłanka z Krakowa jest nimi zainteresowana. "Przez wiele miesięcy szukamy rozwiązania" - mówiła Wassermann. "Bardzo mi na tym zależy i robię, co mogę, żeby działki przy ul. Kopernika nie wpadły w ręce deweloperów, podzielone, chaotycznie zabudowane" - dodała



Podkreśliła, że negocjacje są trudne. Nie ukrywam, że jestem zainteresowana - mam nadzieję, jako przyszły prezydent Krakowa - co Holding będzie chciał tu zrobić, bo będzie potrzebował współpracy z miastem - powiedziała Wassermann. Dodała, że prezentowana koncepcja, zakładająca urządzenie terenów zielonych dla mieszkańców, jest "najbardziej optymalna".



Wiceprezes Polskiego Holdingu Nieruchomości ds. zarządzania aktywami nieruchomościowymi Zbigniew Kulewicz podkreślił, że firma jest spółką giełdową, w której 70 proc. udziałów na Skarb Państwa i jej udziałowcy muszą teraz przeanalizować planowaną transakcję oraz wykonać własną wycenę nieruchomości.



Spółka nie jest jeszcze obecna na krakowskim rynku nieruchomości. Chcemy na ten rynek wejść. Ten list intencyjny jest takim pierwszym krokiem - mówił Kulewicz. W tym projekcie będziemy się starali szczególnie uwzględniać to, co już było. Nie chcemy tworzyć tu zamkniętej enklawy deweloperskiej, ale otworzyć się na mieszkańców Krakowa - zadeklarował. Dodał, że w ciągu dwóch miesięcy analizy te powinny powstać i wtedy rozpocznie się negocjowanie ewentualnej umowy.



P.o. dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski mówił, że jeżeli umowy nie uda się podpisać do końca roku, rozważany będzie wariant podziału terenu przy ul. Kopernika na mniejsze działki i ich sprzedaży.

