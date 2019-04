Od dziś kierowców w Krakowie czekają poważne utrudnienia w Alejach Trzech Wieszczów w związku z przebudową skrzyżowania w rejonie placu Inwalidów. Potrwają one kilka miesięcy.

Kraków: Duże utrudnienia w Alejach Trzech Wieszczów / Józef Polewka / RMF FM



W związku z pracami wyłączona została jezdnia al. Mickiewicza i al. Słowackiego, prowadząca w kierunku Nowego Kleparza na odcinku od ul. Kochanowskiego do Lenartowicza. Kierowcy muszą korzystać z drugiej jezdni, bliższej Parku Krakowskiego.



Apelujemy, by kierowcy korzystali z ulic, jak najbardziej oddalonych od tego rejonu, jeśli tylko mogą. Tych, którzy poruszają się między dzielnicami zachęcamy do wybierania ulic po drugiej stronie Starego Miasta, ulic: Nowohuckiej, Powstańców Wielkopolskich, Powstania Warszawskiego - mówił w czwartek dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Łukasz Grega.





Utrudnienia potrwają kilka miesięcy / Józef Polewka / RMF FM



Alejami Trzech Wieszczów przejeżdża w jednym kierunku ok. 2 tys. podjazdów na godzinę.



Remont skrzyżowania ma potrwać do 20 lipca. Wymienione zostanie nie tylko torowisko tramwajowe, nawierzchnia jezdni, trakcja i oświetlenie, ale także wszelkie instalacje podziemne - kable telekomunikacyjne, rury kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe oraz odwodnienie.