​W najbliższy weekend na barce Arkadia przy bulwarze Czerwieńskim w Krakowie na mieszkańców i turystów czekać będzie tymczasowy punkt szczepień. Wszyscy chętni będą mogli przyjąć tam jednodawkowy preparat Johnson & Johnson.

Akcja "Szczepimy się na barce" rusza w najbliższy weekend / RMF FM

Małopolska Organizacja Turystyczna (MOT), która współpracuje przy organizacji akcji poinformowała, że szczepić będzie się można od godz. 9.00 do 15.00 w sobotę i od 9.00 do 17.00 w niedzielę.

Jak zapewnił wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, "najbliższy weekend to swoista ofensywa szczepieniowa". Przypomniał, że do tej pory mieszkańcy regionu szczepili się już m.in. na pustyni, a teraz przyszedł czas na inne, nietypowe miejsce.



Jest to kolejna odsłona akcji szczepień dla mieszkańców, tym razem Krakowa, ale też dla turystów, którzy będą mogli skorzystać z tego punktu - wskazał podczas piątkowego briefingu prasowego.



Dla tego punktu przygotowaliśmy po 500 szczepionek na każdy dzień, ale gdyby zaszła potrzeba, jesteśmy przygotowani na to, aby zwiększyć dawki - zadeklarował wicewojewoda. /Materiały prasowe

Punkty szczepień przy parafiach

Ponadto poinformował, że w nadchodzących dniach weekendowych do akcji promujących szczepienia włączą się też samorządy i parafie - na południu województwa stanie 11 punktów przy parafiach i 15 punktów w miejscach, gdzie organizowane będą imprezy sportowe i kulturalne oraz festyny. Planowane są też kolejne akcje tego typu.

Dyrektor MOT Grzegorz Biedroń przypomniał, że region w znacznej mierze żyje z turystyki, więc każdy wzrost zachorowań może sprawić, iż wielu ludzi pozostanie bez środków do życia.



Wskazał, że trudno wyobrazić sobie okoliczności, w których łatwiej byłoby połączyć spędzenie czasu w pięknym miejscu z okazją do zabezpieczenia przed chorobą siebie i swoich bliskich.



Każdy, kto zdecyduje się na szczepienie, otrzyma voucher na rejs statkiem po Wiśle. Dodatkowa atrakcja, czyli podróż barką po Wiśle, powinna zachęcić nie tylko mieszkańców Krakowa, ale też Małopolski i pewnie innych regionów kraju - powiedział Biedroń.



My, jako Małopolska Organizacja Turystyczna, biorąc pod uwagę rangę i wagę szczepień dla rozwoju turystyki, nie mieliśmy żadnej wątpliwości, żeby wesprzeć tę akcję - zapewnił dyrektor.

/ Materiały prasowe