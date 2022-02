Koszalińskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przygotowuje kapsułę czasu na 75-lecie istnienia. Do kapsuły trafiły prace plastyczne podopiecznych placówek, pamiątki, dokumenty, zdjęcia, wydawnictwa.

Kapsuła zostanie otwarta za 25 lat, czyli na 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie / TPD Koszalin /

Z okazji 75-lecia utworzenia miejscowego oddziału organizacji, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie tworzy Kapsułę Czasu TPD 2021. Znalazły się w niej prace plastyczne podopiecznych placówek, pamiątki, dokumenty, zdjęcia, wydawnictwa. Pamiątkowy list z przesłaniem do przyszłości przygotował również zarząd województwa zachodniopomorskiego.

W ubiegłym roku oddział świętował 75-lecie powstania. Z tej okazji, w pierwszej połowie 2021 r., odbyło się kilkanaście wydarzeń, w tym odsłonięcie dwóch murali dedykowanych organizacji i uruchomienie integracyjnego placu zabaw w Sławnie.

Kulminacyjna gala miała odbyć się 6 grudnia 2021 r. Niestety, pandemia pokrzyżowała plany. Uroczystość została odwołana. Odbędzie się dopiero, gdy spadnie zagrożenie związane z pandemią - deklaruje Henryk Zabrocki, prezes TPD w Koszalinie.

Władze organizacji chcą jednak zaznaczyć ten ważny jubileusz. Stąd pomysł wmurowania w Kapsuły Czasu TPD 2021. Organizatorzy akcji podkreślają, że chcą, aby pamięć o współczesnych przetrwała do 100-lecia TPD w Koszalinie.

Organizacja różnych wydarzeń przypomniała nam, jak wielu mamy sympatyków, partnerów i przyjaciół - zauważył prezes Henryk Zabrocki. Kapsuła zostanie otwarta za... 25 lat, czyli na 100-lecie. W metalowym pojemniku, specjalnie na tę okazję wyprodukowanym, znajdą się przesłania zaledwie kilku osób. Taki dokument przygotował zarząd województwa zachodniopomorskiego. Pomysł przygotowania listu do kapsuły spotkał się z entuzjazmem zarówno moim, jak i całego zarządu województwa - powiedział wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj. To świetna inicjatywa, wielopokoleniowa, w którą zaangażowane są dzieci, przyjaciele organizacji i samorządowcy. Dla nas to ogromny zaszczyt, że możemy być częścią tej akcji - dodaje.

Kapsuła zostanie wmurowana nietypowo, bo zwykle chowana jest w ziemi, a w przypadku TPD trafi w wykusz okienny kamienicy, w której znajduje się biuro oddziału. Stanie się to najpewniej na przełomie marca i kwietnia 2022 r.