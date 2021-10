Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w Poznaniu złożenie przez jego ugrupowanie wniosku o skrócenie kadencji parlamentu. "Zgłosimy taki wniosek o przedterminowe wybory już teraz, w zbliżającym się tygodniu" - oświadczył Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem to "konkretna propozycja rozwiązania kryzysu społeczno-politycznego, w którym tkwimy już od kilku dobrych miesięcy".

Władysław Kosiniak-Kamysz / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Mamy świadomość, że w momencie trwania stanu wyjątkowego kadencja parlamentu nie może być skrócona, ale (...) za kilka tygodni ten wniosek będzie poddany pod głosowanie. I będzie jasny podział: kto chce dalej trwania rządu PiS, trwania zagrabiania państwa, bycia w niespotykany dotąd sposób przy żłobie, dojenia Polski, kto jest za wyprowadzaniem Polski z UE, kto sprawia, że będą coraz liczniejsze protesty, ten będzie bronił większości rządzącej - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider ludowców przez kilka minut wymieniał zarzuty stawiane obecnie rządzącym. Mówił o rosnących cenach, trwających protestach różnych grup społecznych, degradacji polskiego rolnictwa i niszczeniu oświaty i nieumiejętnym reformowaniu służby zdrowia. Wskazał, że niszczona i grabiona jest wspólnota samorządowa, zaś przedsiębiorcy cierpią przez podnoszenie podatków. Nowy Ład miał być lekiem na pandemię, stał się śmiertelną pigułką dla wielu polskich małych i średnich przedsiębiorstw - ocenił. Wspomniał też o niestabilnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i braku u rządzących umiejętności łączenia człowieczeństwa z ochroną polskiej granicy. Podkreślił, że Polska jest skłócona z UE i z USA.

"Większość jest za tym, byśmy byli silną Polską w silnej Europie"

- powiedział Kosiniak-Kamysz.- ocenił.Zdaniem lidera PSL, ten rząd "nie jest zdolny do dojścia do porozumienia, do współpracy na arenie międzynarodowej".- powiedział. Według Kosiniaka-Kamysza, demonstrowanie przynależności Polski do UE jest ważne, ale stało się już niewystarczające.- ocenił.

W poczuciu odpowiedzialności, że dalej tak być nie może, że po prostu to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, ten podział społeczny i wyprowadzanie nas z UE jest wbrew woli Polaków, należy doprowadzić do zmiany rządu - przekonywał Kosiniak-Kamysz. W demokratycznym państwie można zrobić to tylko w jeden sposób, a my jesteśmy demokratami - w wyniku wyborów. Dlatego zrobimy wszystko, żeby przyśpieszyć termin wyboru i doprowadzić do skrócenia kadencji parlamentu - zapowiedział.



Jak oświadczył, PSL zrobi wszystko, żeby po wyborach wyłonić większość rządzącą, która doprowadzi do pokoju społecznego, da podmiotowe i trwałe miejsce Polski w UE, ochroni małych i średnich przedsiębiorców, zakończy i zatrzyma niszczenie polskiego rolnictwa, wzmocni wspólnotę samorządową i doprowadzi do reformy służby zdrowia.



Kto poprze wniosek ludowców?

Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń pytany o deklaracje prezesa PSL zwrócił uwagę, że skrócenie kadencji parlamentu jest zgodne z postulatem głoszonym przez lidera jego ugrupowania Szymona Hołownię.- powiedział Suchoń w rozmowie z PAP.Z innych powodów, dla których kadencja parlamentu powinna zostać skrócona, wymienił: "decyzje podejmowane przez Sejm uderzające w bezpieczeństwo ekonomiczne Polaków", "decyzje napędzające inflację" i "decyzje powodujące, ze firmy tracą możliwości funkcjonowania".- zadeklarował Suchoń.

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska w rozmowie z PAP bagatelizowała pomysł PSL-u.



Bądźmy poważni, nie ma żadnych powodów do skracania kadencji parlamentu - oświadczyła. Rząd PiS skutecznie przeprowadza Polskę przez kryzysy - pandemiczny, a teraz na granicy z Białorusią. Realizuje też przełomowe projekty rozwojowe dla Polski - wyliczała.

Według Czerwińskiej zapowiedź Kosiniaka-Kamysza to być może "nerwowa reakcja na konwencję PiS dla polskiej wsi". Nasze rozwiązania dla rolników są wsparciem i dają im pewność podmiotowego traktowania oraz walki o ich równe traktowanie w UE - zapewniła. Zawsze mówiliśmy, że chcemy być reprezentantami polskiej wsi i nie ustąpimy z tej drogi - podkreśliła Czerwińska.

Na jakich zasadach można skrócić kadencję parlamentu?

Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością, co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednoczesne skrócenie kadencji Senatu.