Korzeniowski pożegnał się z ministerstwem. Chce zastąpić Piesiewicza

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Robert Korzeniowski poinformował, że zamierza ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. „To dla mnie trudna, ale naturalna decyzja w mojej sportowej drodze” – napisał.

Robert Korzeniowski współpracował z Ministerstwem Sportu i Turystyki od końca października 2024 roku. Jako doradca ministra uczestniczył w pracach nad strategicznymi kierunkami rozwoju polskiego sportu oraz wypracowywał rekomendacje w dialogu ze środowiskiem sportowym – czytamy w komunikacie resortu.

„Dwa lata współpracy (...) w roli doradcy ministra były wyjątkowym etapem mojej poolimpijskiej drogi. Zakończyłem tę misję, dziękując ministrom za owocną współpracę na rzecz polskiego sportu. Jako czterokrotny mistrz olimpijski chcę teraz całą wiedzę i siły skierować na systemowy rozwój olimpizmu. Mając na uwadze stojące przed nami wyzwania, zdecydowałem się ubiegać o stanowisko prezesa PKOl” - oświadczył Korzeniowski, cytowany na stronie resortu.

Na swoim profilu na platformie X Korzeniowski podziękował „wszystkim ministrom, z którymi miał zaszczyt współpracować, za owocne i pełne pasji działania na rzecz polskiego sportu”.

„To dla mnie trudna, ale naturalna decyzja w mojej sportowej drodze. (...) czuję potrzebę i wyrażam gotowość, by całą wiedzę i siły skierować na systemowy rozwój polskiego olimpizmu. To długofalowe zadanie wymaga współpracy z Zarządem i Prezydium PKOl, całą społecznością olimpijską i wszystkimi, którzy polski sport mają w sercu” - napisał słynny chodziarz.

„Czas na konsekwentne działania w celu odbudowania marki oraz wzmacniania organizacji. Tylko działając razem przywrócimy polskiemu sportowi należne mu miejsce!” - dodał.

Kto szefem PKOl?

Obecny prezes PKOl Radosław Piesiewicz został zatrzymany w ubiegły czwartek w Warszawie w związku ze śledztwem w sprawie Zondacrypto.

Tego samego dnia w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. Po przesłuchaniu podejrzanego, który wyraził zgodę na używanie jego pełnego nazwiska, prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie szefa PKOl na trzy miesiące, na co sąd się zgodził.

W poniedziałek Mieczysław Nowicki, jeden z wiceprezesów PKOl, działając na podstawie upoważnienia Piesiewicza do jego zastępowania w kierowaniu organizacją, zwołał na 8 września posiedzenie prezydium zarządu.

Będzie to pierwsze spotkanie władz komitetu po aresztowaniu Piesiewicza. Większość z 16 członków tego gremium (poza prezesem) domaga się jednak jednoczesnego zwołania spotkania pełnego zarządu, tłumacząc, że jedynie to ciało ma kompetencje, by formalnie odwołać prezesa w trakcie trwania kadencji. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.