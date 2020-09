Trener Gladiators by RMF4RT w oryginalny sposób zachęcał do pomocy 2-letniej Lence Mazur, chorej na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Krzysztof Mańkowski potrzebował niecałych 90 godzin, by zdobyć 28 szczytów i skompletować Koronę Gór Polski. W ten sposób chciał nagłośnić zbiórkę na leczenie dziewczynki.

