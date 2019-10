Kornel Morawiecki spocznie na Powązkach Wojskowych w Warszawie, a pogrzeb będzie miał charakter państwowy - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Uroczystości pogrzebowe marszałka seniora rozpoczną się o godzinie 12 w najbliższą sobotę. Do czasu pogrzebu premier Mateusz Morawiecki nie będzie prowadził kampanii wyborczej.

Kornel Morawiecki. Zdjęcie archiwalne / Piotr Polak / PAP

Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca "Solidarności Walczącej", marszałek senior Sejmu VIII kadencji, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, zmarł w poniedziałek w wieku 78 lat.



Pytany w programie Tłit WP, jak będzie wyglądała teraz końcówka kampanii, szef KPRM podkreślił, że premier był bardzo związany ze swoim zmarłym ojcem. Przez te najbliższe dni w sposób oczywisty pan premier będzie wyłączony z kampanii. Teraz będziemy przygotowywać się do uroczystości pogrzebowych. To będzie oczywiście pogrzeb państwowy - poinformował.



Do czasu pogrzebu premier na pewno nie będzie prowadził kampanii. To jest naturalne, że każdy po śmierci bliskiej osoby skupia się przede wszystkim na sprawach osobistych - dodał Dworczyk.





Dopytywany o szczegóły pogrzebu Kornela Morawieckiego, Dworczyk poinformował, że ojciec premiera zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Msza pogrzebowa śp. marszałka seniora Kornela Morawieckiego odbędzie się w sobotę o godz. 12. w Katedrze Polowej WP w Warszawie, następnie o godz. 15 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach będzie miała miejsce ceremonia pogrzebowa - przekazał natomiast rzecznik rządu Piotr Müller.



Dworczyk powiedział też, że Kornel Morawiecki był "osobą absolutnie wyjątkową, która swoim życiem udowodniła, że można poświęcić niemal wszystko dla służby Polsce".



Myślę, że jest to jedna z ostatnich takich postaci, która w tak bezkompromisowy sposób walczyła o to, żeby Polska była w pełni suwerennym, niepodległym i demokratycznym krajem, którą żegnamy - dodał.