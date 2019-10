W nocy z soboty na niedzielę w życie wejdzie ostatnia w tym roku korekta rozkładu PKP. Pociągi wracają na ważną trasę w województwie warmińsko-mazurskim Szczytno - Pisz. Łatwiej będzie można podróżować także z Warszawy do wschodniej Polski. Dodatkowo, od niedzieli na zmodernizowaną trasę wyjadą pierwsze składy, które połączą stolicę z Puławami.

Zdj. ilustracyjne / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Od 20 października pociągi wracają na odcinek Szczytno - Pisz. Bezpośrednio dojedziemy z Olsztyna do Pisza. Podróżni skorzystają z wygodniejszych, zmodernizowanych peronów w Rucianem-Nidzie, Jerutach, Świętajnie, Spychowie i Piszu.

Już od 11 października kursują pociągi regionalne na całej trasie ze Stalowej Woli Rozwadowa do Lublina. Czas przejazdu ze stolicy Lubelszczyzny na Podkarpacie dla najszybszych pociągów skrócił się o ok. 15 min - z 1 h 55 min do 1 h 40 min. Podróże są możliwe m.in. dzięki zakończeniu modernizacji na odcinku Stalowa Wola Rozwadów - Zaklików i wyremontowaniu mostu na Sanie. Pasażerowie korzystają z odnowionych peronów w Lipie, Kępie i Pilchowie.

Od 7 października bez komunikacji zastępczej podróżujemy pociągiem z Opola do Nysy. Podróżni korzystają z kolejnych przebudowanych peronów w Łambinowicach, Budziszowicach, Jasienicy Dolnej, Mańkowicach.

Zmiany na Mazowszu

Na modernizowanej trasie z Warszawy do Lublina, od 20 października pojadą pierwsze pociągi łączące stolicę z Puławami. To efekt prac na odcinku Dęblin - Puławy Miasto, gdzie gotowe są nowe perony na stacjach i przystankach Zarzeka, Gołąb, Puławy Azoty, Puławy Chemia, Puławy Miasto i Puławy. W listopadzie planowane jest uruchomienie połączeń na całej trasie Warszawa - Lublin.

Na Mazowszu, pociągi między Czachówkiem Południowym a Warką od październikowej korekty pojadą nowym torem. Pasażerowie z wyższych peronów wygodniej wsiądą do wagonów na stacjach w Warce i Chynowie oraz na przystankach Sułkowice, Krężel, Michalczew i Gośniewice.

Z kolei w Wielkopolsce pociągi pojadą po zmodernizowanym torze z Rokietnicy do Szamotuł na trasie Poznań - Szczecin. Nowe perony są przygotowane w Pamiątkowie i Baborówku.

Od 1 listopada podróżni skorzystają z nowych peronów na linii Tunel - Sosnowiec między Charsznicą a Jaroszowcem Olkuskim: Gajówka, Jeżówka, Zarzecze, Chrząstowice Olkuskie. W listopadzie planowane jest oddanie do eksploatacji peronu w Kościanie na modernizowanej trasie z Poznania do Wrocławia.