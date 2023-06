Koordynatorzy onkologiczni apelują o jak najszybsze stworzenie wytycznych dotyczących ich pracy. Od miesiąca każdy szpital w Krajowej Sieci Onkologicznej ma obowiązek zatrudniać koordynatorów, którzy dodatkowo wspierają pacjentów z nowotworem. To wynika z podpisanej przez prezydenta ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Koordynatorzy chcą, by zakres ich obowiązków i odpowiedzialności był formalnie doprecyzowany. Obecnie działamy oddolnie. Czekamy na centralne działanie, czyli wytyczne: czym koordynator ma się zajmować, jakie powinien posiadać kompetencje i wykształcenie, jak iść ze swoją karierą zawodową, jakie informacje przekazywać pacjentowi, a co już nie powinno od nas wybrzmieć - tłumaczy prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Onkologicznych Eliza Działach. Koordynatorzy nie są w tej chwili zawodem medycznym. Chcielibyśmy, by to się zmieniło - dodaje.

Wytyczne? MZ: "To kwestia dnia"

Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz zapytał o te postulaty wiceministra zdrowia Waldemara Kraskę. Sekretarz stanu w resorcie zdrowia obiecuje, że wytyczne będą wydane w najbliższych dniach, prawdopodobnie do końca czerwca. Mamy sygnały z różnych regionów Polski od koordynatorów, że jest taka potrzeba. Planujemy też uruchomienie szkoleń dla koordynatorów, głównie przez ośrodki, które brały udział w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej - zapowiada wiceminister Waldemar Kraska.

W szpitalach w całej Polsce pracuje teraz ponad 1200 koordynatorów. Pacjenci mogą prosić ich o pomoc na przykład w umawianiu terminów wizyt i badań. Koordynatorzy zwracają uwagę, że obecne szkolenia dotyczące pracy koordynatorów są często adresowane do pracowników konkretnych placówek i szpitali, a nie do chętnych osób, które rozpoczęły pracę w tej roli w dowolnej lecznicy.

Na potrzebę stworzenia dokładnych wytycznych dotyczących zasad pracy, obowiązków i odpowiedzialności koordynatorów uwagę zwracają przede wszystkim przedstawiciele mniejszych lecznic, na przykład szpitali powiatowych. Onkologia nigdy nie była głównym nurtem naszej działalności, uczymy się onkologii wraz ze stworzeniem stanowiska koordynatora onkologicznego - usłyszał nasz reporter od dyrektora jednej z mniejszych lecznic na Mazowszu.