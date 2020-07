Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur poinformował, że pierwsze wyniki kontroli w firmie Arriva wskazują na to, że były wykrywane pewne nieprawidłowości w zakresie nieprzestrzegania norm czasu pracy kierowców. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Krzysztof Chojnacki wyjaśnił, że kontrole w trzech przedsiębiorstwach świadczących usługi przewozowe na terenie Warszawy po raz pierwszy mają formułę kontroli krzyżowej. "Skala materiału, jaki musimy przeanalizować, jest przeogromna" – przyznał.

Jak poinformował Alvin Gajadhur, kontrola w firmie Arriva rozpoczęła się w drugiej połowie maja. Jak wskazał, w jej ramach analizowane są m.in. uprawnienia kierowców oraz stan pojazdów dopuszczanych do ruchu.



Gajadhur doprecyzował, że analizowanych jest ok. 1,2 tys. kierowców, z czego ok. 120 jest podanych dokładnej analizie - także m.in. w zakresie przestrzegania norm czasu pracy. Jak dodał, pierwsze wyniki wskazują na to, że były wykrywane pewne nieprawidłowości w zakresie nieprzestrzegania norm czasu pracy kierowców. Szczegóły podamy po zakończeniu kontroli, gdyż jeszcze te rzeczy są analizowane - zaznaczył.



Na blisko 400 pojazdów, które są w posiadaniu firmy, w ponad 20 przypadkach inspektorzy wykryli brak ciągłości badań technicznych pojazdów. To też musi jeszcze zostać dokładnie przenalizowane - wskazał Gajadhur.



Szef GITD poinformował również, że w środę rozpoczęła się kontrola w trzech firmach świadczących usługi komunikacyjne na terenie Warszawy. Przede wszystkim będziemy sprawdzali, czy kierowcy nie pracują równocześnie w kilku firmach - wskazał. Ocenił przy tym, że "to właśnie ZTM powinien weryfikować takie rzeczy, natomiast z informacji, które posiadamy, wynika, że miasto nie dopełnia swoich obowiązków i takich rzeczy nie weryfikuje".



"Zabezpieczamy materiały w trzech firmach"

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Krzysztof Chojnacki przekazał, że rozpoczęte w środę kontrole w trzech przedsiębiorstwach świadczących usługi przewozowe na terenie miasta stołecznego Warszawy po raz pierwszy mają formułę kontroli krzyżowej.



W dniu dzisiejszym zabezpieczamy materiały w trzech firmach. Tylko w jednej z firm już udało nam się zabezpieczyć dokumenty jeśli chodzi o pracę ponad 1,3 tys. kierowców - powiedział Chojnacki na briefingu prasowym. Dodał, że w kolejnych dwóch firmach szacunkowa liczba dokumentów, które zostaną zabezpieczone będzie dotyczyła odpowiednio 4 i 1,5 tys. kierowców.



Skala materiału, jaki musimy przeanalizować, jest przeogromna - ocenił Chojnacki. Dodał, że w środę zabezpieczony został materiał dotyczący kierowców, karty pracy, ale również materiał dotyczący funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz "wszelkiego rodzaju zezwolenia, licencje, dokumenty dotyczące pojazdów".



W związku z dwoma głośnymi wypadkami w stolicy policjanci ze stołecznej drogówki rozpoczęli w środę wzmożone kontrole stanu trzeźwości i stanu psychofizycznego kierowców miejskich autobusów. Warszawski ratusz zawiesił też umowę z firmą Arriva, dla której pracowali obaj kierowcy uczestniczący w wypadkach.