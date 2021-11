Marmurowe rzeźby, których kryształy wysypują się jak cukier z worka czy odłamane fragmenty rzeźb - to uszkodzenia, z jakimi mierzą się konserwatorzy zabytków Cmentarza Powązkowskiego. Co roku do dawnej świetności udaje się przywrócić część z nich.

Grobowiec rodziny Giersz przed konserwacją / Bogusław Kornecki /

Renowacją zabytkowych nagrobków najstarszej warszawskiej nekropolii zajmuje się Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami. Dzięki pieniądzom pozyskanym m.in. z kwest organizowanych przy okazji dnia Wszystkich Świętych, blask odzyskują kolejne obiekty.

Grobowiec rodziny Giersz po konserwacji / Bogusław Kornecki /





"Czasami się zastanawiamy, jak to w ogóle wykonano"

Komitet właśnie zakończył tegoroczne renowacje. Tak jak w ubiegłym roku, poddano im kilkanaście pomników. Przed pandemią prac przeprowadzano znacznie więcej.

Praca nad pojedynczym grobem często zajmuje kilka lat - nie tylko ze względów finansowych, ale też technicznych. Mowa szczególnie o tych największych obiektach.

Proszę sobie wyobrazić, że ściany mają 20-25 centymetrów, do tego olbrzymie filary, wysokie na 5 metrów i to wszystko jest z kamienia, łącznie z dachem - opowiada Bogusław Kornecki, kierownik pracowni konserwatorskiej Komitetu Powązkowskiego. Czasami się zastanawiamy, jak to w ogóle wykonywano. Kiedy pękają łącznia, taka konstrukcja zaczyna się rozkładać jak domek z kart - dodaje.

Najpierw diagnoza, potem recepta, a na końcu praca

Konserwatorzy współpracują z inżynierami i konstruktorami. Prace są dokładnie zaplanowane i skrupulatnie przeprowadzane. Chodzi też o bezpieczeństwo pracujących. Wszystko zaczyna się od oceny stanu konkretnego obiektu.

Na początku musimy postawić diagnozę, czyli szczegółowo opisać problem, zdiagnozować, co jest powodem choroby, a później piszemy program prac konserwatorskich, czyli wystawiamy recepty, co trzeba pacjentowi zrobić, żeby odzyskał pierwotny wygląd i był tak samo mocny i odporny na zniszczenia. Później przystępujemy do pracy - wyjaśnia Kornecki.

Prace nad konserwacją nagrobka rodziny Giersz / Bogusław Kornecki /

Konserwatorzy pracują na miejscu, albo przewożą rzeźbę do pracowni konserwatorskiej, na drugą stronę ulicy. Te marmurowe mają przede wszystkim jeden problem.

Dym, spaliny samochodowe, guma opon - wszystkie takie zanieczyszczenia wędrują do góry i razem z wodą opadową wpływają do środka rzeźby, do jej struktury - tłumaczy Bogusław Kornecki. Związki zaczynają reagować z marmurem i struktura kamienia zostaje zmieniona - dodaje.

W efekcie na zewnątrz pojawia się twarda, zbita skorupa, a z wewnątrz marmur się "scukrza" - tak zjawisko określają konserwatorzy. Jak z worka z cukrem, wysypują się kryształy. Reakcja chemiczna sprawia, że rozkłada się spoiwo łączące te kryształy. Obiekt najpierw jest wzmacniany, razem z brudem, żeby proces zatrzymać. Dopiero później rozpoczyna się jego oczyszczanie.

Nagrobek rodziny Hoszowskich przed renowacją / Bogusław Kornecki /

W tym roku konserwatorzy odnowili XIX-wieczny nagrobek rodziny Hoszowskich.

Nagrobek rodziny Hoszowskich po konserwacji / Bogusław Kornecki /

Do dawnej świetności przywrócono płaskorzeźbę przedstawiającą Jezusa zwycięzcę, trzymającego w prawej ręce krzyż.

Płaskorzeźba Jezusa przed renowacją / Bogusław Kornecki /

Właśnie z tą rzeźbą był największy problem - opowiada Kornecki. Obiekt został wzmocniony, oczyszczony, musieliśmy też zrekonstruować elementy, których brakowało, m.in. czubek nosa, brodę czy fragment szaty - wyjaśnia.

Płaskorzeźba Jezusa po renowacji / Bogusław Kornecki /

Kwesta także online

Nagrobkom na Warszawskich Powązkach nie sprzyjają majestatyczne drzewa, górujące nad nekropolią. Kasztanowce barwią pomniki na pomarańczowo, lipa plami, rozrastają się mchy i porosty. Nawet przy regularnym sprzątaniu, nie da się zapobiec kolejnym zniszczeniom.

Powązki / Magdalena Grajnert / RMF FM

Renowację można wesprzeć. W poniedziałek, 1 listopada zaplanowano kolejną kwestę. W tym roku, poza zbiórką w tradycyjnej formie, pieniądze można przekazywać też online.

Wymagania wobec konserwatorów

Bogusław Kornecki dodaje, że praca konserwatora jest bardzo podobna... do pracy lekarza. Poza badaniem, diagnozą i wdrożonym leczeniem, skomplikowana jest również ścieżka do zawodu.

Oprócz studiów, tak samo trudnych, bo to 56 godzin tygodniowo przez pięć lat plus szósty rok dyplomowy, w rozkładzie zajęć jest: mikrobiologia, geologia, pełnowymiarowa chemia - wylicza Kornecki. Chodzimy do laboratorium, wysiewamy bakterie, mikroby, grzyby, później je obserwujemy - mówi.

Do tego technologia, przedmioty związane z konserwacją i wszystkie przedmioty artystyczne, czyli malarstwo, rzeźba i rysunek. Kandydat musi mieć zdolności artystyczne, żeby np. zrekonstruować twarz. A przy tym być chemikiem i wiedzieć, na czym polega problem i jak go rozwiązać.