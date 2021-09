Brak możliwości podjazdu autem przed szkołę między 7:30 a 8:15 - to uruchomiony w Warszawie pilotaż programu "Droga na Szóstkę". Na początek takie rozwiązanie wprowadziła Szkoła Podstawowa nr 323 przy ul. Hirszfelda na Ursynowie, wprowadzając tak zwaną szkolną ulicę. Z obydwu stron strażnicy miejscy czasowo rozstawiają szlabany i uniemożliwiają wjazd samochodom.

Koniec z dowożeniem dzieci przed samo wejście do szkoły (UM w Warszawie) / Materiały prasowe

Uruchomienie "szkolnej ulicy" poprzedziły badania przeprowadzone w sześciu stołecznych podstawówkach, w których uczy się ponad 3,5 tys. uczniów. Do badania ankietowego przystąpiło blisko 2 tys. uczniów. Wynika z nich, że co piąty uczeń został "prawie" potrącony przez samochód lub rower, musiał uskakiwać przed nieostrożnie manewrującym samochodem, czy przechodzić przez przejście dla pieszych zza nieprawidłowo zaparkowanych samochodów.

Obserwowaliśmy wzmożony ruch samochodowy i pomimo tego, że mogłoby się wydawać, że "tylko podjadę i wysadzę dziecko", to tych samochodów jest sporo - przyznaje w rozmowie z RMF FM Wioletta Krzyżanowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 323 im Polskich Olimpijczyków przy ul. Hirszfelda na Ursynowie.

Od lat poszukiwaliśmy jakiegoś rozwiązania, które zmotywowałoby rodziców do ograniczenia dowożenia dzieci do szkoły. Prośby, karteczki do rodziców, żeby nie podwozili dzieci, podejmowaliśmy różne działania i mam nadzieję, że ta "szkolna ulica" jest właśnie tym, czego szukaliśmy - dodaje.

Rodzice odwożący uczniów do szkoły mogą korzystać z parkingów przy Arenie Ursynów, ul. Gandhi lub ul. Płaskowickiej. Stamtąd czeka ich kilkuminutowy spacer do budynku.

Nasze działania będą polegały na tym, aby dyscyplinować kierowców, którzy chcieliby podjechać przed samą szkołę, drzwi i zostawić dziecko - mówi nam Sławomir Smyk ze Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Najczęściej wysiadało samo, w dodatku z lewej strony i szło po jezdni. Nie możemy do tego dopuścić, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci - tłumaczy strażnik.

Zdania rodziców w tej kwestii są podzielone.

Jest to uciążliwe, powinno być jakieś inne rozwiązanie - mówi nam jeden z ojców.

To bardzo fajna inicjatywa, ale zobaczymy, czy ruch się nie przeniesie w pobliże innych szkół - dodaje kolejny tata.

Nie martwię się, że jakiś samochód przejeżdża, więc to jest bardzo praktyczne, duże ułatwienie dla rodziców - przyznaje jedna z mam.

Ulica Hirszfelda będzie zamykana codziennie, poza dniami wolnymi od lekcji.

Kolejną planowaną zmianą w przypadku Szkoły Podstawowej nr 323 będzie instalacja sygnalizacji na pobliskim przejściu przez ul. Indiry Gandhi. Pozostałych pięć szkół biorących udział w projekcie mają sukcesywnie zmieniać te elementy otoczenia, które mogą poprawić bezpieczeństwo uczniów.