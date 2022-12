​Komisja Europejska dostrzega starania polskich władz, żeby spełnić warunki i odblokować KPO - powiedział dziennikarce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginon w Brukseli komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders. Chodzi o warunki związane z niezależnością sądownictwa zapisane w tzw. kamieniach milowych.

Komisarz ds. sprawiedliwości Unii Europejskiej Didier Reynders / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Komisarz spotyka się po raz kolejny z polskim ministrem ds. europejskich Szymonem Szynkowskim vel Sękiem. To spotkanie zaplanowane jest na godz. 17.

Reynders: Czy Polska przedstawi konkretne propozycje

Komisarz pytany przez naszą reporterkę, czy jest już jakiś postęp, zastrzegł, że to dopiero się okaże. Jak zaznaczył, zależy to od tego, czy polski minister przedstawi jakieś konkretne propozycje.

Nie chcę komentować przebiegu rozmów. Sądzę, że został zrobiony wysiłek - stwierdził Reynders. Podkreślał, że nie jesteśmy teraz w fazie negocjacji, bo te odbyły się wcześniej. Teraz plan jest na stole. I chodzi o sprawdzenie, czy wszystkie punkty planu są rzeczywiście wdrożone.

Komisarz Reynders podkreślił, że szefowa KE Ursula von der Leyen to jemu zleciła prowadzenie rozmów w sprawie odblokowania polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

KE zaakceptowała już tzw. ustalenia operacyjne dla polskiego KPO

Kilka dni temu Komisja Europejska zaakceptowała tzw. ustalenia operacyjne dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy. To techniczny dokument konieczny, by kraj członkowski Unii Europejskiej mógł złożyć wniosek o pierwszą płatność z KPO.

Jednak bez spełnienia kamieni milowych płatność nie będzie możliwa - przekazała rzeczniczka KE Veerle Nuyts.

Zaakceptowanie przez Brukselę tzw. ustaleń operacyjnych jest jednoznaczne z tym, że nie ma już formalnych przeszkód, by Warszawa złożyła wniosek o pierwszą płatność. "Ustalenia operacyjne" to liczący kilkaset stron dokument, który uzgodniły Komisja Europejska i Polska w sprawie sposobu weryfikacji kamieni milowych. Mówi on między innymi o tym, jakie dokumenty Warszawa będzie musiała przedkładać KE na potwierdzenie realizacji swoich zobowiązań zapisanych w kamieniach milowych.

