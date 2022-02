Od soboty, 12 lutego, do 26 marca na polskich autostradach i drogach ekspresowych będzie można zobaczyć kolumny pojazdów wojskowych. Ma to związek z ćwiczeniami wojsk USA w Europie. Zobaczcie, na których drogach pojawią się wojskowe ciężarówki.

Ćwiczenia Saber Strike - 2016 rok / Pavel Nemecek / PAP/CTK

W związku z ćwiczeniami Saber Strike 2022 po drogach 11 województw będą się poruszały kolumny pojazdów wojskowych - poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W tych województwach pojawią się wojskowe kolumny

Od soboty wojskowe kolumny pojawią się na drogach województw południowo-zachodnich, a następnie kolejnych regionów Polski.

Na pojazdy wojskowe będzie można natrafić m.in. na autostradach A1, A2 i A4, drogach ekspresowych S8 i S61 oraz DK16, DK18 i DK63.

"Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników planowanego ćwiczenia m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami" - poinformowało Dowództwo Generalne.

Co zrobić, gdy zobaczymy kolumnę wojskową?

Jak z kolei informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, spotykając na drodze kolumnę wojskowych pojazdów, pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Skupmy się na prowadzeniu auta, a nie na dodatkowych czynnościach, jak robienie zdjęć, czy nagrywanie filmów.



Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Najważniejsze jest, aby każdy kierowca pamiętał o dużej masie wojskowych pojazdów, a co za tym idzie ich wydłużonej drodze hamowania. Pamiętajmy, że sprzęt militarny jest przewidziany do zadań bojowych, a więc może nie posiadać tak samo dobrej widoczności mijających go pojazdów, jak samochody cywilne.



Kiedy wojskowe pojazdy będą jeździły po drogach?

Polskie siły zbrojne zapowiedziały, że pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej będą się poruszać nocą, aby w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia w ruchu.

Niektóre przejazdy odbędą się w ciągu dnia, również w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy wraz z policją będą kierowali ruchem - zaznaczyło Dowództwo.

Saber Strike to coroczne wielonarodowe ćwiczenie odbywające się w krajach bałtyckich i w Polsce, organizowane przez dowództwo wojsk lądowych USA w Europie i Afryce.