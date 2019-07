Policjanci z Rawicza w Wielkopolsce nadal poszukują 16-letniej Amelii, która zaginęła we wtorek. Dziewczyna ma zespół Aspergera. Według informacji przekazanych przez rodzinę może być w każdej części Polski.

Poszukiwana Amelia / Facebook

Policjanci z rawickiej komendy pracowali wczoraj do późnych godzin nocnych. Na razie nie informują o szczegółach, ale jak mówią są na ostatniej prostej do ustalenia miejsca pobytu dziewczyny.

Matka Amelii, która zwróciła się o pomoc w poszukiwaniach córki na portalu społecznościowym, dziś po godz. 10:00 napisała, że Amelia na pewno żyje.

16-latka zaginęła we wtorek w Miejskiej Górce koło Rawicza. Miała pójść do kolegi, ale do niego nie dotarła.

Nastolatka ma 163 cm wzrostu, proste włosy do ramion w kolorze ciemny blond, nosi okulary w ciemnych oprawkach. Kiedy wyszła z domu, była ubrana w granatowe dżinsy i bluzę z kapturem.

Jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu nastolatki można zgłaszać pod numerem alarmowym policji w całym kraju.