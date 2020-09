Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 25-latek, który w czwartek śmiertelnie potrącił jadącą na rowerze dziennikarkę Annę Karbowniczak na drodze w okolicach Brzekińca w Wielkopolsce. Razem ze sprawcą wypadku zatrzymani zostali dwaj jego krewni. Najprawdopodobniej pomagali mu zacierać ślady i uszkodzenia w busie, który prowadził. W sobotę po południu policja poinformowała o zatrzymaniu kolejnych dwóch osób. Karbowniczak była korespondentką "Głosu Wielkopolskiego" w Chodzieży. Jak informują jej redakcyjni koledzy, krótko przed śmiercią zaczęła dostawać anonimy z pogróżkami. W dniu, gdy zginęła, do prokuratury wpłynęło zawiadomienie na ten temat. Na razie śledczy, którzy prowadzą obie te sprawy, nie łączą ich ze sobą.

Auto, którym jechał 25-latek / Policja / Twitter

Jak poinformował rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, policjantom udało się trafić na trop sprawców w wyniku błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy z Chodzieży. W jednostce ogłoszono alarm, do poszukiwań sprawcy stawili się wszyscy tamtejsi policjanci.

Dzięki śladom zabezpieczonym na miejscu tragedii wiadomo było, że poszukiwany jest niebieski bus - Opel Vivaro lub Renault Traffic. Początkowo akcja skupiała się na blokadach dróg i przeczesywaniu okolicznych lasów. Po otrzymaniu nowych informacji, zawęził się krąg poszukiwań. Były to m.in. zgłoszenia od osób dzwoniących na numer alarmowy, które przekazały, że widziały samochód dostawczy z uszkodzonym przodem, wyjeżdżający z lasu. Taki sam pojazd i jego numery rejestracyjne, krótko przed wypadkiem, zarejestrowały też kamery monitoringu w pobliskim Wągrowcu.

Numery rejestracyjne wskazywały, że właścicielami samochodu są mieszkańcy Kalisza. Policjanci ustalili ich tożsamość, po czym okazało się, że te osoby przebywają od dłuższego czasu za granicą. W rozmowie telefonicznej przekazały jednak, że sprzedały busa handlarzom z Ostrowa Wielkopolskiego. Ci z kolei poinformowali, że samochód kupił niedawno mieszkaniec Wągrowca, 25-letni mężczyzna. To on jak się później okazało - siedział za kierownicą, kiedy na drodze lokalnej w okolicach Brzekińca między Chodzieżą a Wągrowcem doszło do tragedii.

Razem z nim zostali zatrzymani też dwaj jego krewni - 27-letni brat oraz dalszy członek rodziny, właściciel posesji, na której stało auto. Samochód był przygotowywany do naprawy, wiedzieliśmy też, że ktoś z tej okolicy poszukiwał chwilę wcześniej przedniej szyby do auta, które wytypowaliśmy, Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, elementy karoserii były już rozkręcone, przy samochodzie znajdowały się też narzędzia - informuje Andrzej Borowiak.

Poznańska prokuratura na dziś zaplanowała przesłuchania pozostałej dwójki zatrzymanych. Podejrzany 25-latek, sprawca wypadku, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia.

Po godz. 15 policja poinformowała, że w tej sprawie zatrzymano jeszcze dwie osoby. "Kolejne zatrzymania w sprawie śmierci Anny Karbowniczek - dziennikarki z Chodzieży. Policjanci przed chwilą zatrzymali kobietę i mężczyznę, pasażerów Opla Vivaro. Kierowca po potrąceniu rowerzystki uciekł wraz z naocznymi świadkami. Wszyscy ukrywali się. Mogli też zacierać ślady" - napisał na Twitterze rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak









Sprawa ma drugie dno?

35-letnia Anna Karbowniczak była korespondentką "Głosu Wielkopolskiego" w Chodzieży. Jak informują jej redakcyjni koledzy, krótko przed śmiercią zaczęła dostawać anonimy z pogróżkami. Ich autor wiedział sporo o wyglądzie, pasjach czy rodzinie dziennikarki.

Listy dotyczyły sprawy, którą dziennikarka opisywała na początku roku. Chodzi o zaniedbania miejscowych śledczych odnośnie śmierci 2-letniego chłopca z Chodzieży, który od dłuższego czasu był ofiarą przemocy domowej.

Nagłośnienie sprawy pociągnęło za sobą konsekwencje w miejscowej jednostce policji i prokuraturze. Komendant wojewódzki odwołał Sławomira Sobańskiego z funkcji komendanta powiatowego, przeciwko niemu wszczęto też postępowanie dyscyplinarne. W połowie sierpnia Sobański odszedł z policji, nabywając prawa emerytalne. Szef miejscowej prokuratury został z kolei odwołany przez ministra sprawiedliwości.

Anonimy, które docierały do gazety, dotyczyły wątków, które dziennikarka poruszała w sprawie śmierci chłopca. Anna Karbowniczak, po konsultacji z prawnikami, zawiadomiła o nich prokuraturę.

Śledczy formalne zawiadomienie otrzymali w dniu jej śmierci. Wszczęli w tej sprawie śledztwo. Przejęli też sprawę wypadku i choć na razie nie łączą obu spraw - to jak zapewnia w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak: "(...)wszystkie te wątki będą wyjaśniane u nas, a czynności będą wykonywane przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu".

W miniony piątek Anna Karbowniczak świętowałaby swoje urodziny.