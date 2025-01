"Zabić Owsiaka, strzelać mu prosto w łeb" - kolejne groźby spływają pod adresem Jerzego Owsiaka. Prezes fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poinformował, że zgłosił sprawę policji.

Jerzy Owsiak / Wojciech Olkusnik/East News / East News

We wpisie na swoich mediach społecznościowych Jerzy Owsiak zacytował kolejne dwie groźby opublikowane w internecie pod jego adresem. "Zabić Owsiaka, strzelać mu prosto w łeb", a także "100 tysięcy za zabicie Owsiaka".

Prezes WOŚP poinformował, że zgłosił już sprawę na policję. To kolejne upublicznione przez niego groźby kierowane pod jego adresem.

Kolejne groźby

Już w ubiegłym tygodniu Owsiak informował o groźbach wobec jego i jego fundacji. Sprawa również została zgłoszona na policję.

Dwa dni później policja informowała o zatrzymaniu podejrzanego, później prokuratura przedstawiła 71-letniemu mężczyźnie zarzut kierowania gróźb.

71-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Stwierdził, że jego działanie było motywowane jednym z reportaży Telewizji Republika, który pokazywał w niekorzystnym świetle WOŚP. To po jego obejrzeniu zdecydował się na telefon do siedziby Fundacji WOŚP i groźby pod adresem jej szefa.

Prokuratura rozważa przeprowadzenie postępowania mediacyjnego między podejrzanym a Jerzym Owsiakiem.

26 stycznia odbędzie się 33. Finał WOŚP. Pieniądze będą zbierane na dziecięcą onkologię i hematologię.