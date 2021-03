Państwowa Komisja ds. Pedofilii chce ocenić skalę nadużyć seksualnych wobec małoletnich. Zwróciła się do biskupów o przesłanie akt i informacji o procesach dotyczących molestowania dzieci.

Jak poinformowano we wtorek w komunikacie na stronie komisji, zwrócono się do biskupów z prośbą o informacje i przesłanie akt ws. procesów karno-administracyjnych w diecezjach, archidiecezjach i Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego, obejmując przy tym okres od 1 stycznia 2000 r.



Komisja powołała się m.in. na decyzję Stolicy Apostolskiej o zniesieniu tzw. tajemnicy papieskiej w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych. "Podobnie jak w przypadku analizowanych obecnie akt z ponad 2,5 tys. postępowań sądów państwowych i prokuratur, dane posłużą ocenie skali nadużyć seksualnych wobec dzieci poniżej lat 15 w Polsce" - wskazała komisja.



W komunikacie zwrócono uwagę, że ustawa o komisji ds. pedofilii nie zobowiązuje podmiotów innych niż sądy i prokuratury do udostępniania akt.

Cytat Komisja liczy na dobrą wolę współpracy wszystkich instytucji i organizacji dla zwiększenia ochrony małoletnich przed nadużyciami seksualnymi. podkreślono.

Z kolei w lutym komisja ds. pedofilii zwróciła się do sądów biskupich o udostępnienie informacji o procesach kanonicznych wobec duchownych ws. molestowania dzieci. Komisja powoływała się wtedy także na decyzję Watykanu o zniesieniu tajemnicy papieskiej. Prośba komisji dotyczyła okresu od stycznia 2000 r.

Abp Głódź i bp Janiak ukarani przez Watykan

W poniedziałek poinformowano, że abp senior Sławoj Leszek Głódź i były ordynariusz diecezji kaliskiej bp Edward Janiak zostali ukarani przez Stolicę Apostolską za zaniedbania w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich.



Duchowni otrzymali nakaz zamieszkania poza swoimi diecezjami i zakaz uczestniczenia w celebracjach religijnych na ich terenie. Zostali także zobligowani do wpłaty odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa

Komisja została utworzona w 2019 roku. Zaczęła pracę rok później

Powołanie państwowej komisji do spraw pedofilii zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Miało to związek z premierą dwóch głośnych filmów braci Tomasza i Marka Sekielskich o historiach osób wykorzystywanych seksualnie przez księży: "Tylko nie mów nikomu", który swoją premierę miał w maju 2019 roku, a także jego kontynuacji "Zabawa w chowanego" z maja 2020 roku. Utworzona została na mocy ustawy, która weszła w życie we wrześniu 2019 r. Komisja została zaprzysiężona 24 lipca. Jej przewodniczącym został dr hab. Błażej Kmieciak. W skład weszli także powołani przez:

Sejm - Barbara Chrobak, Hanna Elżanowska i Andrzej Nowarski;

Senat - Agnieszka Rękas;

prezydenta - Justyna Kotowska;

premiera - Elżbieta Malicka;

rzecznika praw dziecka - Błażej Kmieciak

W końcu listopada 2020 r. Państwowa Komisja ds. Pedofilii rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach przestępstwa pedofilii albo o ich ukrywaniu. Wniosek taki może złożyć każda osoba, która wie o takim przypadku. Wnioski można składać osobiście, e-mailem lub wysłać pocztą.

Do zadań komisji należy też m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Komisja ma także możliwość monitorowania toczących się postępowań i występowanie przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy.