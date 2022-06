IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Dotyczą one województw: podlaskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, małopolskiego i lubelskiego. Do północy z powodu wczorajszych nawałnic strażacy mieli ponad 1600 zgłoszeń.

Ulewa w Myszkowie / Gorąca Linia /

W pięciu województwach - podlaskim, podkarpackim, mazowieckim, małopolskim i lubelskim - prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, miejscami do 45 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością do 70 km/h. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenie ma obowiązywać od godz. 12 do 23.



Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

Gdzie jest burza? Sprawdź aktualną mapę pogody

Gdzie pada?





Ponad 1600 interwencji strażaków

Do północy z powodu wczorajszych nawałnic strażacy mieli 1615 zgłoszeń. Najwięcej - 612 - było w woj. śląskim, 193 w Łódzkiem i 172 w Małopolsce. Do szóstej rano doszło kolejnych 50 interwencji: najwięcej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego - 38. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Po wczorajszych ulewach i burzach strażacy w woj. śląskim najwięcej zgłoszeń - ok. 140 - mieli w Gliwicach. W Będzinie było ponad 70 interwencji, a w Zawierciu ok. 60.

Ulewa w Myszkowie / Gorąca Linia /

Woda zalała podwórka, piwnice i ulice. Działania strażaków polegały głównie na pompowaniu tej wody. Dziś w Śląskiem pogoda ma się poprawić. Może jeszcze padać, ale już nie tak intensywnie.

Prognoza pogody na piątek

Dziś temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju będzie się wahać od 22 do 26 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na wschodzie - tam termometry wskażą 29 st. C. Chłodniej nad morzem: 17 stopni oraz miejscami na Pomorzu i obszarach podgórskich 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany: północno-zachodni i zachodni. W górach dość silny i porywisty - mówi synoptyk IMGW Dorota Pacocha.



Noc ciepła na wschodzie, chłodniej na zachodzie i w centrum. Temperatura na południowym wschodzie od 15 do 17 stopni Celsjusza. Zachmurzenie małe i umiarkowane - zwłaszcza na zachodzie i miejscami w centrum - podała.



Prognozujemy w nocy mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - zaznaczyła synoptyk.