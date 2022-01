756 cudzoziemców deportowano w zeszłym roku z Polski – dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Kilkuset z nich zostało wysłanych do swoich krajów drogą lotniczą.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najwięcej, bo ponad dwieście deportowanych osób to obywatele Ukrainy.

Na drugim miejscu są Irakijczycy. Deportowano ponad 130 obywateli Iraku.

Z kolei 115 decyzji dotyczyło obywateli Gruzji.

Do deportacji drogą lotniczą wykorzystywano głównie samoloty rejsowe. Za bilety płaciła unijna agencja Frontex. Polskie władze współorganizowały natomiast lot czarterowy do Wietnamu. Wzięliśmy też udział w trzech organizowanych przez naszych partnerów ze Wspólnoty operacjach powrotów do Nigerii, Pakistanu i Kolumbii.

W najbliższym czasie straż graniczna organizuje specjalny lot do Chin oraz cztery loty rejsowe do Iraku, Iranu, Turcji oraz Gruzji.