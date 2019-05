Według nieoficjalnych informacji dziennikarzy RMF FM liderzy Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesnej mają jutro ogłosić powrót do formuły współpracy tych dwóch ugrupowań i rozpoczęcie rozmów nad jej poszerzeniem o kolejne partie.

Katarzyna Lubnauer i Grzegorz Schetyna / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Do tej pory w Koalicji Europejskiej w wyborach do europarlamentu wspólnie startowały: Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowoczesna, Zieloni, Unia Europejskich Demokratów, Inicjatywa Feministyczna, Socjaldemokracja Polska oraz Wolność i Równość.

Wcześniej PO i Nowoczesna startowały razem w wyborach samorządowych w 2018 roku pod szyldem Koalicji Obywatelskiej.

27 mandatów dla PiS-u

Jak poinformowała w poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza w wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS uzyskał 45,38 proc.; Koalicja Europejska - 38,47 proc., a Wiosna 6,06 proc. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły 5-proc. progu wyborczego. A to oznacza, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3.

PEŁNA LISTA NOWYCH EURODEPUTOWANYCH>>>

WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO [INFOGRAFIKA]>>>