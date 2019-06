Poważne problemy pasażerów na poznańskim lotnisku Ławica. Ruch samolotów został wstrzymany ze względu na awarię jednej z maszyn, która lądowała w Poznaniu.

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

Służby lotniskowe mówią o awarii niewielkiego samolotu odrzutowego podczas lądowania. Jego załodze ani pasażerom nic się nie stało. Maszyna nie należy do żadnych linii lotniczych, ale do prywatnych właścicieli. Po wylądowaniu, maszynę na pasie zabezpieczały lotniskowe służby ratunkowe. Do momentu jej usunięcia wstrzymano loty m.in. do Monachium i Manchesteru. Dwie maszyny, które miały lądować w Poznaniu - przekierowano do Wrocławia.

Największe problemy mają jednak pasażerowie, którzy planowali lot na Maderę. Ich wylot przesunięto na 4:00 rano.