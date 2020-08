Rezerwowy bramkarz Paris Saint Germain Marcin Bułka odpowie za spowodowanie wypadku, do którego doszło 27 maja w okolicach Wyszogrodu. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. Zarzuty usłyszy za kilka dni, po przyjeździe na zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji.

Marcin Bułka / Philippe LECOEUR / PAP/PANORAMIC

20-letni Bułka podczas pobytu w rodzinnych stronach jeździł wypożyczonym, wartym ponad milion złotych Lamborghini Huracan. 27 maja w nocy, podczas wyprzedzania na drodze krajowej nr 62, zderzył się z jadącym z naprzeciwka hyundaiem. Ranny został 56-letni kierowca. Mężczyzna trafił do szpitala w Płocku. Miał liczne obrażenia, w tym złamania.

Krystyna Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku poinformowała, że Marcinowi Bułce przedstawiony zostanie zarzut z art. 177 § 1 Kodeksu Karnego, czyli "Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, (dotyczy naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, bez trwałego uszczerbku), podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech".



Marcin Bułka, który do PSG przeszedł w połowie ubiegłego roku, w barwach francuskiego zespołu rozegrał tylko jeden mecz. Do Polski, na zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji, przyjedzie niemal prosto z Lizbony, gdzie jego drużyna przegrała w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium 0:1. Bułka mecz oglądał z ławki rezerwowych.