Kłobuck odwiedzimy tym razem w cyklu Twoje Miasto w Faktach RMF FM! Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF 24. Już w sobotę nasza reporterka odkryje dla Was lokalne tajemnice. Nie zabraknie atrakcji!

W tym tygodniu mogliście także głosować na Krobię, Stąporków, Wieruszów, Żagań i Kętrzyn.

Do Kłobucka zaprosił nas pan Mariusz. To miasto w województwie śląskim, niedaleko Częstochowy, ale leżące na terenie historycznej Małopolski. Według różnych danych, prawa miejskie uzyskało w XIII lub XIV wieku. Warto zwrócić uwagę na legendę na temat nazwy miasta, którą zapisał Jan Długosz. Według niej, nazwa ta pochodzi od kłobuka, czyli nakrycia głowy: znaleziono je w miejscu zakładanej osady i znalazło się ono w herbie miasta. Najważniejszy zabytek Kłobucka to kościół świętych Marcina i Małgorzaty, stanowiący część zespołu klasztornego. Z tego miasta pochodzą muzycy znanego zespołu reggae Cała Góra Barwinków, a wolny czas można spędzić nad zbiornikiem Zakrzew, z dwiema malowniczymi wyspami.

W Kłobucku będziemy już w sobotę. Słuchajcie Faktów RMF FM od godz. 8, a jeśli będziecie w tej okolicy - odwiedźcie nas! Zapraszamy do żółto-niebieskiego miasteczka. Atrakcji nie zabraknie.

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was?

By zgłosić swoje miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM!

