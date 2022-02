Są nowe dane małopolskiej policji porównujące pierwszy miesiąc obecnego i poprzedniego roku, dotyczące zdarzeń drogowych. Według służb, nastąpił spadek liczby wypadków oraz naruszeń przekroczeń prędkości. Bezpośrednią przyczyną mają być zmiany w taryfikatorze mandatów, które weszły w życie od 1 stycznia.

Poprawę bezpieczeństwa widać we wszystkich obszarach badanych przez policję. W Małopolsce w styczniu 2022 r. doszło do 100 wypadków, co w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku oznacza spadek o 16,6 proc. W wypadkach zginęło 7 osób - tj. spadek liczby ofiar śmiertelnych o 30 proc. w porównaniu do stycznia 2021 roku.



O 35 proc. spadła też liczba przypadków złamania limitu dozwolonej prędkości jazdy, przy czym liczba ujawnionych przekroczeń prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym (czyli w sytuacji gdy następuje obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy) obniżyła się o 71 proc.



Kierowcy rzadziej korzystają z telefonu podczas jazdy

Jest lepiej, jeśli chodzi o korzystanie przez kierowców w trakcie jazdy z telefonów komórkowych. Liczba stwierdzonych tego typu wykroczeń spadła o 23 proc.

Nowy taryfikator mandatów

Od początku roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów.

Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h mandat to minimum 800 zł. Za przekroczenie o 41-50 km/h, mandat wyniesie nawet 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - co najmniej 2500 zł.

Za korzystanie z telefonu podczas jazdy - to minimum 500 złotych mandatu. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na nie, mandat wynosi nawet 1500 złotych.