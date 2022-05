Dopiero w drugiej połowie roku ogłoszony zostanie przetarg na projekt poszerzenia autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Tak w rozmowie z RMF FM mówi szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski. Przyznaje, że przetarg na prace budowlane możliwy będzie dopiero za półtora roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP

O rozbudowie A2 minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił już cztery lata temu.

Teraz okazuje się, że prace ruszą najwcześniej w 2024 roku, bo ostatecznie - jak mówi szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - zdecydowano o rozdzieleniu fazy projektowej i budowlanej.



Chodzi o to, żeby lepiej przygotować najtrudniejszą przebudowę w kraju, która ma być prowadzona przy utrzymaniu ruchu na A2.

Ile może potrwać przebudowa? Dwa sezony. Pierwsze odcinki autostrady A2 już z trzecim pasem w 2025 roku mogłyby mieć miejsce. Pierwsze odcinki. Jeżeli puścilibyśmy całą budowę to zakorkujemy całą Polskę - tłumaczy Tomasz Żuchowski.



Ile w takim razie potrwa cała przebudowa 90 kilometrów autostrady z Warszawy do Łodzi? Jest realne, że w 2027 roku, w 2028 roku patrząc realnie - odpowiada szef GDDKiA. A więc dopiero za 5, 6 lat.

Dwa odcinki drogi S10 Bydgoszcz - Toruń gotowe w 2026 roku

Dwa odcinki drogi ekspresowej S10 łączącej Bydgoszcz i Toruń, będą gotowe w 2026 r. - poinformował w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wartość umów to ponad 836 mln zł.



Trasa S10 to jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie połączy Szczecin z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej.



Minister Adamczyk dodał, że w kolejnym etapie GDDKiA skupi się na rozbudowie autostrady A1 na odcinku z Torunia do Łodzi. Rozstrzygany jest właśnie przetarg na rozbudowę autostrady A2 na odcinku Łódź - Warszawa, w jego ocenie jeśli nie będzie wielu odwołań, podpisanie umowy mogłoby nastąpić we wrześniu.



Podpisane w piątek umowy dotyczą realizacji dwóch odcinków drogi ekspresowej S10. Pierwsza umowa o wartości 411 mln zł dotyczy odcinka Bydgoszcz Południe - Emilianowo z uwzględnieniem rozbudowy odcinka DK25. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości blisko 9 km. Przebudowany zostanie węzeł Bydgoszcz Południe, wybudowany węzeł Emilianowo oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.



Druga umowa o wartości niespełna 426 mln zł obejmuje zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 21,2 km między Solcem Kujawskim a Toruniem. W trakcie budowy powstanie m.in. węzeł Solec oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. W ramach inwestycji powstanie 12 obiektów inżynierskich, w tym przejście dla dużych zwierząt, obejmujące nową drogę i sąsiadującą linię kolejową.



Planowany termin ukończenia obu inwestycji inwestycji to ma 2026 r.



GDDKiA planuje w najbliższym czasie zawarcie umowy na projekt i budowę S10 na odcinku Toruń Zachód - Toruń Południe o długości 12 km. Prowadzone są także prace związane z rozstrzygnięciem przetargu na realizację S10 Emilianowo - Solec o długości 8,6 km.