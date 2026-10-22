Kiedy eksmisja jest niemożliwa? Wszystko o ochronnym okresie lokatorów

Kogo nie można eksmitować przez cały rok?
Prawo przewiduje szczególną ochronę dla niektórych grup lokatorów – niezależnie od trwania okresu ochronnego. Nawet poza sezonem zimowym nie można eksmitować:
- kobiet w ciąży,
- osób małoletnich,
- osób niepełnosprawnych,
- osób ubezwłasnowolnionych (zarówno całkowicie, jak i częściowo) oraz ich opiekunów,
- osób obłożnie chorych,
- emerytów i rencistów.
Dla tych osób sąd zawsze musi rozważyć przyznanie lokalu socjalnego, a eksmisja jest możliwa dopiero wtedy, gdy gmina zapewni odpowiednie mieszkanie.
Wyjątki od reguły – kiedy eksmisja jest możliwa?
Niestety, nawet okres ochronny nie daje pełnej gwarancji bezpieczeństwa. Są sytuacje, w których eksmisja może zostać przeprowadzona natychmiast – dotyczy to osób stosujących przemoc w rodzinie, rażąco łamiących porządek domowy lub zajmujących lokal bez tytułu prawnego.
Warto też pamiętać, że okres ochronny nie obejmuje najmu okazjonalnego.
Co zrobić po otrzymaniu pozwu o eksmisję?
Otrzymanie pozwu o eksmisję nie oznacza jeszcze, że natychmiast stracimy mieszkanie. W każdej sprawie sąd rozpatruje, czy przysługuje nam prawo do lokalu socjalnego. Jeśli tak, eksmisja nie może zostać przeprowadzona, dopóki gmina nie zapewni odpowiedniego lokalu.
Warto w sądzie przedstawić wszelkie dokumenty i argumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.
Jak ubiegać się o lokal socjalny?
Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego należy złożyć w odpowiedniej jednostce gminy, korzystając z przygotowanego przez nią formularza.
Warto dokładnie wypełnić wszystkie pola, dołączyć wymagane dokumenty i uzasadnić swoją sytuację. Pomoc w tym zakresie oferują zarówno urzędnicy, jak i prawnicy.