Kiedy eksmisja jest niemożliwa? Wszystko o ochronnym okresie lokatorów

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W Polsce obowiązuje specjalny okres ochronny lokatorów, który skutecznie chroni przed eksmisją w najtrudniejszych miesiącach roku. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, od 1 listopada do 31 marca nie można przeprowadzić eksmisji osób, które nie mają zapewnionego lokalu socjalnego lub pomieszczenia zastępczego. To ważna informacja dla wszystkich, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i obawiają się utraty dachu nad głową w zimowych miesiącach.

Kogo nie można eksmitować przez cały rok?

Prawo przewiduje szczególną ochronę dla niektórych grup lokatorów – niezależnie od trwania okresu ochronnego. Nawet poza sezonem zimowym nie można eksmitować:

- kobiet w ciąży,

- osób małoletnich,

- osób niepełnosprawnych,

- osób ubezwłasnowolnionych (zarówno całkowicie, jak i częściowo) oraz ich opiekunów,

- osób obłożnie chorych,

- emerytów i rencistów.

Dla tych osób sąd zawsze musi rozważyć przyznanie lokalu socjalnego, a eksmisja jest możliwa dopiero wtedy, gdy gmina zapewni odpowiednie mieszkanie.

Wyjątki od reguły – kiedy eksmisja jest możliwa?

Niestety, nawet okres ochronny nie daje pełnej gwarancji bezpieczeństwa. Są sytuacje, w których eksmisja może zostać przeprowadzona natychmiast – dotyczy to osób stosujących przemoc w rodzinie, rażąco łamiących porządek domowy lub zajmujących lokal bez tytułu prawnego.

Warto też pamiętać, że okres ochronny nie obejmuje najmu okazjonalnego.

Co zrobić po otrzymaniu pozwu o eksmisję?

Otrzymanie pozwu o eksmisję nie oznacza jeszcze, że natychmiast stracimy mieszkanie. W każdej sprawie sąd rozpatruje, czy przysługuje nam prawo do lokalu socjalnego. Jeśli tak, eksmisja nie może zostać przeprowadzona, dopóki gmina nie zapewni odpowiedniego lokalu.

Warto w sądzie przedstawić wszelkie dokumenty i argumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Jak ubiegać się o lokal socjalny?

Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego należy złożyć w odpowiedniej jednostce gminy, korzystając z przygotowanego przez nią formularza.

Warto dokładnie wypełnić wszystkie pola, dołączyć wymagane dokumenty i uzasadnić swoją sytuację. Pomoc w tym zakresie oferują zarówno urzędnicy, jak i prawnicy.