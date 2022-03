"Mam nadzieję, że będziemy mogli zrobić dość szybko postęp w sprawie odblokowania pieniędzy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy" - powiedział wiceszef KE Valdis Dombrovskis pytany przez naszą dziennikarkę czy w związku z tym, że Polska obciążona jest przyjęciem uchodźców z Ukrainy, KE zamierza odblokować polski KPO.

Krajowy Plan Odbudowy opiewa na 36 mld euro, a Komisja Europejska wstrzymuje się z jego akceptacją od połowy 2020 roku.

Najnowszy komentarz to spora zmiana w stosunku do tego, co do tej pory mówiła Komisja Europejska. Wcześniej słyszeliśmy tylko, że trwa konstruktywny dialog.

Wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis powiedział, że ma nadzieję dać odpowiedź, która umożliwi pozytywną ocenę KE dosyć szybko.

Dombrovskis przyznał, że są jeszcze kwestie fundamentalne dotyczące praworządności, a konkretnie sposobu, w jaki Polska zamierza wdrożyć orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jak już kilka dni temu dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginion informowała, że KE najprawdopodobniej w najbliższym czasie zatwierdzi polski Krajowy Plan Odbudowy. Komisja nie będzie czekać na jednolity tekst legislacyjny reformy Sądu Najwyższego i likwidacji Izby Dyscyplinarnej (są już cztery projekty legislacyjne - przyp. RMF FM).

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej wraz z reformą sądownictwa zostanie wpisana do samego tekstu KPO jako jeden z etapów do wykonania. Od jego realizacji uzależniona zostanie wypłata pierwszej transzy pieniędzy. Po akceptacji przez KE polskiego Krajowego Planu Odbudowy musi go jeszcze zatwierdzić Rada UE, czyli ministrowie finansów 27 państw. Pieniądze więc nie popłyną od razu. Pierwszej transzy można się spodziewać najwcześniej w połowie roku.

Spór o Izbę Dyscyplinarną

Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o kary finansowe dla Polski za niewykonanie postanowienia wiceprezes unijnego trybunału o natychmiastowym zamrożeniu działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (z 14 lipca).

Bruksela wszczęła także postępowanie w związku z niewykonaniem przez polskie władze wyroku TSUE z 15 lipca.