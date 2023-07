Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą w Polsce system kaucyjny. Sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych będą miały obowiązek przyjmowania od klientów pustych butelek i puszek o określonej w przepisach pojemności.

Zdj. ilustracyjne / Frank Röder / CHROMORANGE / PAP/DPA

Za ustawą głosowało 433 posłów. 8 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu.



System kaucyjny ma zostać wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 r. Zgodnie z ustawą, obejmie jednorazowe butelki z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 litra i metalowe puszki o pojemności do 1 litra.

Kaucja będzie określona w drodze rozporządzenia w przyszłym roku. Podejrzewam, że to będzie 25-50 groszy - tłumaczył w rozmowie z reporterem RMF FM Mariuszem Piekarskim wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Co ważne, kaucja będzie zwracana bez konieczności pokazania paragonu.

Sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych będą musiały odbierać od klientów puste opakowania. Jeżeli na półce tego sklepu jest dana oranżada x czy piwo i chce pan oddać butelkę, to sklep będzie miał obowiązek to przyjąć - precyzował w rozmowie z RMF FM wiceminister Ozdoba.

Małe sklepy będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Praktyka pokazuje, że to będzie nagminne - ocenił Ozdoba w RMF FM.

System kaucyjny będą tworzyć przedsiębiorcy, wprowadzający do obrotu napoje w opakowaniach. Będą powoływać operatora (podmiot reprezentujący), odpowiedzialnego za wdrożenie i prowadzenie systemu. Jak wskazano w uzasadnieniu, przepisy nie określają liczby takich podmiotów, tym samym dopuszcza się możliwość utworzenia dwóch lub więcej systemów kaucyjnych.