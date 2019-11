Trzymiesięczny areszt zastosował Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wobec 43-latka, który zabił kobietę w hotelu w Karpaczu. Mężczyzna przyznał się do zbrodni. Był znajomym kobiety.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postanowił zastosować areszt tymczasowy dla 43-letniego mieszkańca województwa zachodniopomorskiego podejrzanego o zabójstwo przyjaciółki. Decyzja o areszcie zapadła na wniosek Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze.