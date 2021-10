Mateusz Morawiecki zaproponował, by nowym ministrem sportu i turystyki został Kamil Bortniczuk. To poseł, działacz samorządowy i polityk, który przez lata był związany z Jarosławem Gowinem.

Kamil Bortniczuk / Marcin Obara / PAP

Bortniczuk pochodzi z Głuchołaz z województwa opolskiego. Ma 38 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku stosunki międzynarodowe, ukończył także prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył też podyplomowe studia z funduszy europejskich.

Prowadził działalność konsultingową. Od 2002 roku związał się z Prawem i Sprawiedliwością. Z ramienia tego ugrupowania został wybrany do rady miejskiej w Głuchołazach. Bezskutecznie starał się o stanowisko burmistrza miasta, a w 2011 roku przystąpił do partii Polska Jest Najważniejsza, z której bezskutecznie kandydował do Sejmu. W 2013 roku współtworzył Polskę Razem. Rok później znów ubiegał się o urząd burmistrza Głuchołaz i ponownie przegrał z Edwardem Szupryczyńskim.

Przed 2015 rokiem był w zespole doradców Beaty Szydło, a w wyborach w tym samym roku nie dostał się do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Był dyrektorem departamentu w opolskim urzędzie wojewódzkim, a w 2016 roku został dyrektorem gabinetu ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina.

Zasiadał w zarządzie Grupy Azoty ZAK, był działaczem Porozumienia. W listopadzie 2018 roku został posłem w miejsce wybranego na burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego.

Był rzecznikiem prasowym Porozumienia, a w wyborach w 2019 roku został posłem IX kadencji. Premier Mateusz Morawiecki powołał go na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z którego ten zrezygnował w kwietniu 2020 roku.

Wszedł w konflikt z Jarosławem Gowinem i dlatego został wyrzucony z Porozumienia. Razem z Adamem Bielanem został jednym z liderów Partii Republikańskiej, która składa się głównie z byłych działaczy Porozumienia. Politycy związali się z Prawem i Sprawiedliwością.