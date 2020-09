We wtorek 1 września rozpoczyna się rok szkolny 2020/2021. W związku z sytuacją epidemiczną w tym roku inauguracje nowego roku szkolnego będą wyglądać inaczej niż zazwyczaj. MEN wskazuje, by przy ich organizacji kierować się bezpieczeństwem uczniów i wytycznymi sanitarnymi. Rok szkolny 2020/2021 to także zmiany w egzaminach: ósmoklasisty oraz maturalnych. Poniżej prezentujemy także kalendarz roku szkolnego, by każdy mógł sprawdzić, kiedy w jego regionie przypadają ferie zimowe.

REKLAMA