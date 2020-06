Sejm odrzucił w czwartek późnym wieczorem wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Za odwołaniem ministra głosowała opozycja, przeciwko byli posłowie PiS. Wcześniej podczas debaty opozycja zarzucała Szumowskiemu nieprzygotowanie Polski na pandemię koronawirusa. Między posłami doszło do przepychanki słownej. W czasie wystąpienia wnioskującej o wotum Barbary Nowackiej Jarosław Kaczyński użył w stosunku do opozycji sformułowania "chamska hołota". Zobaczcie wideo i posłuchajcie nagrania z tego zdarzenia.

Jarosław Kaczyński, Łukasz Szumowski, Jadwiga Emilewicz, Jacek Czaputowicz i Przemysław Czarnek na sali plenarnej Sejmu / Mateusz Marek / PAP

"Hucpa", "skandal", "chamska hołota, jakiej nikt nie widział" - takie określenia padły podczas nocnej debaty nad wnioskiem o odwołanie ministra Zdrowia Łukasz Szumowskiego. W pewnym momencie szef PO Borys Budka zwrócił się do ministrów i polityków PiS, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którzy rozmawiali przy ławach rządowych, aby usiedli. "To nie jest pana folwark panie prezesie" - mówił Budka do Kaczyńskiego.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Awantura podczas debaty o wotum dla Szumowskiego

Wicepremier Piotr Gliński odparł, że wotum nieufności, to "hucpa i skandal". Po chwili Jarosław Kaczyński dodał, że posłowie opozycji to "hołota chamska". Wywołało to oburzenie. " To jest prawdziwa twarz PiS" - słychać było z sali. Mimo to Terlecki wciąż zwracał uwagę Budce, żeby usiadł.

Wideo youtube

Słowa o "chamskiej hołocie" padają w trzeciej minucie nagrania.



Panie marszałku, mam wrażenie, że pan poseł Kaczyński nazwał nas hołotą - powiedziała Barbara Nowacka.

Ostra reakcja B. Nowackiej na słowa J. Kaczyńskiego o "chamskiej hołocie" X-news





Pani użyła słowa "zdrajca" wobec konstytucyjnego ministra - odpowiedział posłance Gliński. Wówczas Terlecki upomniał i jego. Posłowie opozycji domagają się przeprosin od Kaczyńskiego.