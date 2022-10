"Wydaje się, że opozycja doszła do wniosku, że my się na zimie wywrócimy, otóż nie wywrócimy się. Odmowa części samorządów uczestnictwa w dystrybucji węgla będzie utrudnieniem, ale sytuacje problemów z kupnem węgla to będą incydenty" - powiedział w Radomiu prezes PiS Jarosław Kaczyński. W środę podczas spotkania z działaczami i sympatykami w Radomiu, prezes PiS poruszył kwestię samorządów, których część, jak mówił, działa tak, "jakby była poza państwem lub nawet przeciw państwu".

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami w Radomiu / Piotr Polak / PAP



"To jest dzisiaj zjawisko, które, można powiedzieć, zostało niezwykle mocno wyeksponowane, można powiedzieć, że ujawniło się w całej swojej okazałości - jeśli chodzi o część samorządów, jeśli chodzi o sprawę węgla, która dzisiaj jest istotna ze względu na zbliżającego się zimę i ze względu na kryzys" - powiedział Kaczyński.

Podczas spotkania w Radomiu Kaczyński ocenił, że "opozycja doszła do wniosku, że może zima będzie tym momentem decydującym". "Używając najprostszego języka, że my się na zimie wywrócimy. Otóż - nie wywrócimy się na zimie" - oświadczył prezes PiS.





"Oczywiście, odmowa uczestnictwa w dystrybucji węgla jest pewnym utrudnieniem. Może się zdarzyć, że ktoś gdzieś będzie miał właśnie przez to problem z kupieniem węgla. W skali krajowej to będą incydenty, ale wiadomo, że przy pomocy życzliwych telewizji można wszystko pokazać zupełnie inaczej, niż jest w rzeczywistości" - dodał Kaczyński.





"To bardzo martwi i każe się zastanowić - nie nad samym samorządem, on jest oczywistą częścią państwa demokratycznego i nikomu rozsądnemu nie może przyjść do głowy, żeby podważać istnienie samorządu - tylko nad różnego rodzaju mechanizmami, które będą pozwalały w jakichś momentach kryzysowych na pewnego rodzaju konsolidację władzy, by te zagrożenia odpierać" - mówił w Radomiu prezes PiS.

Jak ocenił, jest to coraz ważniejsza kwestia w czasach, w których państwo stoi w obliczu kolejnych zagrożeń. "Z jednej strony mamy wojnę, a z drugiej kryzys ekonomiczny o skali międzynarodowej, który musi - i nie ma na to żadnej rady - jakoś dotrzeć i do Polski" - wskazał polityk.

Dodał, że to, czy Polska poradzi sobie w warunkach kryzysu zależy także od władz lokalnych.