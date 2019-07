"Żeby iść dalej potrzebujemy programu kontynuacji, a tam gdzie trzeba - także zmiany; potrzebujemy programy dla wszystkich Polaków, programu stabilizacji i spokoju" - mówił w Katowicach prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji "Myśląc: Polska".

Jarosław Kaczyński / PAP/Andrzej Grygiel /

Prezes PiS dziękował za poparcie w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. To poparcie traktujemy jako zobowiązanie do wytężonej pracy, można powiedzieć do jeszcze bardziej wytężonej pracy niż dotychczas, do pracy dla Polski - zadeklarował Kaczyński.

Ta konferencja ma jako swój główny cel wyznaczenie kierunków tej pracy, rozwiązań, które przyjmiemy, tego wszystkiego, co wiąże się z jej efektywnością, z tym, co jest naszym celem, by ta praca rzeczywiście służyła Polakom i Polsce - dodał.



Prezes PiS podkreślił, że to druga tego typu konwencja działaczy PiS w Katowicach - poprzednia miała miejsce cztery lata temu. Zaznaczył, że podczas poprzedniej konwencji PiS nie był pewien, że uda się wygrać wybory i mieć samodzielną większość. Jak dodał, obecnie Zjednoczona Prawica ma "znakomity punkt startu".



Nie możemy uczynić niczego, co by spowodowało, że ten wielki dorobek zostanie zmarnowany, że stracimy to, co uzyskaliśmy - zapowiedział Kaczyński.



Żeby iść dalej potrzebujemy nowego programu kontynuacji, ale tam gdzie trzeba także zmiany. Programu, który będzie skierowany do wszystkich Polaków, programu stabilizacji i spokoju, programu, który będzie zapewniał nam rozwój i będzie zapewniał także sprawiedliwy podział owoców tego rozwoju - dodał.



W Katowicach od piątku trwa trzydniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy "Myśląc: Polska", podczas której zaplanowano kilkanaście sesji plenarnych oraz kilkadziesiąt paneli eksperckich. Konwencja ma na celu zarówno podsumować dotychczasowe działania rządu, jak i wypracować podstawy do stworzenia programu wyborczego partii.