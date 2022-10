W poniedziałek wieczorem uruchomiony został podmorski kabel energetyczny Polska-Szwecja. Szwedzkiemu operatorowi udało się szybciej naprawić usterkę na stacji elektroenergetycznej Stärnö - poinformował polski operator PSE.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Z danych PSE wynika, że we wtorek rano import energii elektrycznej ze Szwecji kablem SwePol Link wynosił 594 MW.

Połączenie Polska-Szwecja 9 października zostało przywrócone do pracy po zakończeniu planowanej przerwy eksploatacyjnej, a w niedzielę wieczorem realizowane były przepływy między Szwecją a Polską. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do usterki technicznej, która uniemożliwia pracę połączenia. Szwedzki operator Svenska Kraftnät poinformował uczestników rynku, że do awarii doszło na stacji elektroenergetycznej Stärnö, a usterka zostanie usunięta najszybciej, jak to możliwe.



Kabel SwePol Link o zdolności przesyłowej 600 MW wyłączono między 12 września a 9 października z powodu zaplanowanych wcześniej prac eksploatacyjnych. W tym czasie w odległości ok. 500 m od kabla doszło do uszkodzenia gazociągu Nord Stream 2.

Testy przeprowadzone po tym zdarzeniu przez PSE i Svenska Kraftnät wykazały, że kabel jest nienaruszony. Jednoznacznie wskazały, że eksplozja gazociągu nie miała wpływu na połączenie elektroenergetyczne.