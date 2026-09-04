Już nie tylko Niemcy. Ukraińcy coraz częściej wyjeżdżają z Polski do tego kraju

RMF24

Uchodźcy z Ukrainy, którzy po wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na ten kraj masowo szukali schronienia w Polsce w ostatnim czasie coraz częściej opuszczają nasz kraj - wynika z danych Eurostatu. Co ciekawe, na nowe miejsce do życia wybierają już nie tylko Niemcy.

Najnowsze dane Eurostatu wyraźnie wskazują na to, że część ukraińskich uchodźców wojennych w ostatnim czasie opuszcza Polskę.

Tylko w lipcu liczba obywateli Ukrainy ze statusem ochrony czasowej w Polsce w lipcu spadła o 8,11 tysięcy i wynosi 953,1 tys. Z kolei w Niemczech w analogicznym okresie przebywało blisko 1,29 mln beneficjentów ochrony. W Czechach zaś było to około 395 tys. osób na koniec lipca. I to właśnie nasz południowy sąsiad coraz częściej jest wyborem ukraińskich uchodźców, którzy decydują się na wyjazd z Polski.

Wysokie liczby w zestawieniu za lipiec odnotowano również w Hiszpanii (272,3 tys.), Rumunii (219,4 tys.) i na Słowacji (149,0 tys.). Dane te pochodzą z opublikowanej aktualizacji bazy Eurostatu dotyczącej osób korzystających z ochrony czasowej, wprowadzonej w Unii Europejskiej po rosyjskiej agresji na Ukrainę, który rozpoczęła się w lutym 2022 roku.

Co ciekawe, te same statystyki wskazują, że Ukraińcy wciąż pozostają zdecydowanie najliczniejszą grupą korzystającą z ochrony tymczasowej w Unii Europejskiej. W czerwcu o taki status wystąpiło ponad 24 tys. obywateli Ukrainy, a ich udział w całej populacji objętej ochroną wyniósł 98,5 proc.