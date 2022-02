Ratownicy TOPR wyruszyli w nocy, by przeszukiwać lawinisko w Dolinie Gąsienicowej. Lawina zeszła z Uhrocia Kasprowego na szlak prowadzący od schroniska na Hali Gąsienicowej do dolnej stacji wyciągu narciarskiego na Kasprowy Wierch. To kolejna duża lawina, która zeszła w ostatnich dniach w Tatrach w bardzo uczęszczanych przez narciarzy i turystów. TOPR raz jeszcze ostrzega: strzeżcie się lawin!

