Jest wniosek o uchylenie immunitetu wiceministra Arkadiusza Myrchy

RMF24

Jest wniosek o uchylenie immunitetu wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, wniosek jeszcze dziś ma trafić do Sejmu.

Prokuratura chce postawić Arkadiuszowi Myrsze zarzut złamania ciszy wyborczej podczas wyborów prezydenckich w maju 2025 roku.

Na profilu Myrchy w mediach społecznościowych w nocy w trakcie ciszy wyborczej pojawił się post z grafiką zachęcający do głosowania na jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich.

Polityk rano zareagował na ten fakt. „Przepraszam, w wyniku błędu ładowania grafik pojawiły się one po północy. Już usunąłem. Za błąd przepraszam” - napisał Myrcha na portalu X.

Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania. Nie wolno w czasie ciszy wyborczej zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Zachęcanie do udziału w wyborach nie narusza ciszy wyborczej, o ile nie zawiera elementów agitacji wyborczej na rzecz któregoś z kandydatów.