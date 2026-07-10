Jest wniosek o uchylenie immunitetu wiceministra Arkadiusza Myrchy

Prokuratura chce postawić Arkadiuszowi Myrsze zarzut złamania ciszy wyborczej podczas wyborów prezydenckich w maju 2025 roku.
Na profilu Myrchy w mediach społecznościowych w nocy w trakcie ciszy wyborczej pojawił się post z grafiką zachęcający do głosowania na jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich.
Polityk rano zareagował na ten fakt. „Przepraszam, w wyniku błędu ładowania grafik pojawiły się one po północy. Już usunąłem. Za błąd przepraszam” - napisał Myrcha na portalu X.
Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania. Nie wolno w czasie ciszy wyborczej zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Zachęcanie do udziału w wyborach nie narusza ciszy wyborczej, o ile nie zawiera elementów agitacji wyborczej na rzecz któregoś z kandydatów.